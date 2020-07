Ljetne noći Teatra EXIT otvaraju 'Međuigre 0-24' Zijaha Sokolovića

„Kako misliš mene nema?!“, „Ja, tata!“, „Njuške“ i mnoge druge predstave odigrat će se na ovogodišnjim Ljetnim noćima Teatra EXIT u Muzeju za umjetnost i obrt, a 11. izdanje otvaraju „Međuigre 0-24“ Zijaha Sokolovića koji će gledatelje počastiti i s novom predstavom „Lijevo desno glumac“.

Kroz dva bloka bit će mjesta i za domaća nagrađivana gostovanja poput drame „Posljednja Freudova seansa“ te komedije „Dekorater“, dok je Studio EXIT rezerviran za intrigantane predstave „Izložak br. 49“, „Susjed“ te „Sjajne stvari“.

Svoja će umijeća predstaviti glumačke snage s Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu u predstavi „O miševima i ljudima“, a u sklopu manifestacije očekuje vas i regionalno gostovanje SiTi Teatra BTC iz Ljubljane koji će odigrati komediju „Čekaonica“, te izvesti premijeru predstave „Kraljevstvo moje (za početnike)“.

Program je podijeljen u dva bloka. Prvi započinje ove nedjelje i traje sve do prve nedjelje u kolovozu, a sve predstave započinju u 21 sat. U drugom bloku, pak, od 25. kolovoza do 6. rujna, predstave u Teatru EXIT i u Muzeju za umjetnost i obrt počinju u 20 sati, izvedbe u Studiju EXIT ostaju u 21 sat.

Ulaznice su u prodaji na blagajni u Muzeju za umjetnost i obrt od ponedjeljka do subote od 16:30 do 21 sat, a u slučaju predstave nedjeljom blagajna radi od 19 do 21 sat.

Sve informacije o programu i predstavama nalaze se na web stranici Teatra EXIT.