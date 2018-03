Oporba Bandiću: Zaobiđi Brezovicu, nađi pustopoljinu

Postrojenje za biološku ili termičku obradu otpada, kako su iz Grada Zagreba opisali kompostanu u projektnom zadatku kojim će se utvrditi njen izgled, ne smije biti u Brezovici. Složni su s time političari koji su se proteklog vikenda okupili na tribini na kojoj se raspravljalo o gradnji kompostane na lokaciji Obreščica.

Sve je napravljeno naopako

Nezavisna Sandra Švaljek, HSLS-ovac Darko Klasić, Renato Petek iz stranke “Naprijed Hrvatska”, HNS-ov Tomislav Stojak, saborski zastupnik iz redova SDP-a Gordan Maras, mostovci Slaven Dobrović i Marko Sladoljev te HDZ-ovac Ivan Ćelić slažu se i s time da se kompostana u ovom obliku ne bi smjela premjestiti iz Brezovice u bilo koji drugi kvart u Zagrebu. Potrebno je, kažu, sagraditi je na nenaseljenom mjestu. Neki tvrde u Zagrebačkoj županiji, dok drugi kažu da takva mjesta postoje čak i na području grada. No kad ih se pita o kojoj se točno lokaciji radi – samo je jedan od njih dao konkretan odgovor. Da bi kompostana mogla biti na području općine Rugvica, na lokaciji Ježevo, smatra Ivan Ćelić, koji kaže da je sam načelnik ponudio tu potencijalnu lokaciju.

– Ježevo, inače nenaseljeno područje, izabrano je kao mjesto koje bi se moglo koristiti po pitanju rješavanja gospodarenja otpadom, tu je odluku potvrdila i struka. Ako su Grad Zagreb i Zagrebačka županija potpisali ugovor, odnosno sporazum o suradnji na zbrinjavanju komunalnog otpada, nelogično je da Zagrebačka županija nije predložila nijednu lokaciju na svom teritoriju za gradnju bilo kakvog postrojenja. Ako se već centar za gospodarenje otpadom gradi na području grada, onda bi bilo fer da kompostana bude u županiji – kaže Ćelić. Da je potrebno revidirati ugovor između Grada i Županije kako bi se pronašla lokacija u zagrebačkom prstenu, smatra i Renato Petek. Brezovica je, dodaje, potpuno nelogičan izbor.

– Ta je četvrt prometno najizoliranija. Trebalo se razmišljati o lokaciji do koje je najlakše doći, a moguć je i loš utjecaj na okoliš s obzirom na to da ni Grad ne zna preciznu namjenu ni količinu koja će se tamo odlagati. Uglavnom, čitav je sustav napravljen naopako – dijelit će se vrećice za biootpad, a nemamo kamione za odvoz ni kompostanu u koju će se to odlagati – kaže Petek, dok njegov kolega iz HNS-a Tomislav Stojak predlaže da se pronađe lokacija na administrativnom području Zagreba koja se nalazi kilometrima od naseljenih mjesta te uz postojeće brze prometnice.

– Uvjeren sam da takve lokacije postoje – kaže Stojak.

Projekt je nedorečen

Mostovci Marko Sladoljev i Slaven Dobrović nisu protiv kompostana općenito, ako se izvede tako da nema ugroze okoliša, već protiv nedorečenosti trenutačnog projekta, kao i smanjivanja vodozaštitnog područja na kojem se nekad nalazila Obreščica.

– Potrebno je uvesti cjelovit i funkcionalan sustav odvojenog prikupljanja koji u kratko vrijeme može postići više od 60 posto odvojenog prikupljanja – kaže Dobrović dodajući da bi se trebalo sagraditi nekoliko manjih kompostana, a ne velika kakva se planira u Brezovici, na pet hektara. Slično razmišlja i Gordan Maras.

– Ne znam zašto se formira s megakompostanom. Sve to izgleda jako nepripremljeno, najlakše je podijeliti kante, a gdje je potrebna infrastruktura – pita Maras.