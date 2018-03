Ove su četiri žene digle na noge kvart protiv kompostane

Dvorana Osnovne škole Brezovica bila je premala za sve koji su htjeli u nju ući. Oko tisuću stanovnika te gradske četvrti i njihovih podupiratelja okupilo se na drugoj po redu tribini o gradnji kompostane u Obreščici.

Ovu sportsku dvoranu odabrali su zbog jednog jedinog razloga – htjeli su najveću u kvartu. Naime, na posljednjoj tribini mnogi su stajali vani, dok su drugi pokušali ući kroz prozore kako bi čuli o čemu se radi. Jednako burno bilo je i ovaj vikend, a napetost nije popustila čitava dva i pol sata, koliko je trajala tribina.

Osvajanje prostora

Bilo je suza, galame, dobacivanja iz publike, psovki... No, bez obzira na emocije, svi koji su došli nisu mogli ne primijetiti koliko su se organizatori – inicijativa građana – pripremili za ovu javnu raspravu. Bolje rečeno, radi se o četiri žene koje su na tribini uspjele okupiti nezavisne stručnjake, od kemičara i sudske vještakinje za okoliš, preko epidemiologa i zastupnika u Gradskoj skupštini do saborskih zastupnika. Nikolina Frklić, Ivana Pogačić, Marina Puljanić Smoljan i Zdravka Kozić na čelu su inicijative, kažu, koja okuplja puno veći broj građana koji su jasno odlučili da kompostane u Brezovici – neće biti.

– Zvali smo i gradonačelnika Milana Bandića, ali iz njegova protokola ispričali su se da ne može doći zbog prethodno dogovorenih obaveza. No mi ga više nismo mogli čekati – govorila je Nikolina Frklić okupljenima, koji su na to odgovorili glasnim fućkanjem i vikanjem u znak neodobravanja. Pitanje kompostane okupilo je čak i političke neistomišljenike, među ostalim i HDZ-ovce, inače koalicijske partnere Kluba zastupnika Milana Bandića u Skupštini. Iz HDZ-ovih je redova stigao Ivan Ćelić, bila je tamo i Sandra Švaljek, HSLS-ovac Darko Klasić, Renato Petek iz stranke “Naprijed Hrvatska” i HNS-ovac Tomislav Stojak. I svi su bili složni u jednom – ako i kada plan gospodarenja otpadom stigne na dnevni red sjednice, glasat će protiv prijedloga. Stanovnike Brezovice došao je podržati i bivši ministar okoliša Slaven Dobrović koji je i sam, prošavši kroz plan, primijetio da ima puno nedoumica.

– Čini se da je gradnja kompostane zapravo osvajanje prostora za neku veću cjelinu – kazao je Dobrović, kome su se pridružili i kolege iz saborske klupe – Gordan Maras (SDP), Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) i Marko Sladoljev (Most). Došli su i stanovnici Podsuseda, koji se bore protiv gradnje odlagališta građevinskog otpada, kao i Resničani kojima je prijetila spalionica... Problem je, kaže Nikolina Frklić, što se radilo ljudima iza leđa s obzirom na to da su to saznali sasvim slučajno, a postoji i čitav niz nelogičnosti zbog kojih sumnjaju u ispravnost ovog postrojenja.

– Govori se o zbrinjavanju biootpada, a jedna je od alternativa i zbrinjavanje otpadnog mulja iz pročišćenih otpadnih voda, koji je pun teških metala. U biootpad spadaju i otpadna jestiva ulja i masti, biorazgradivi otpad iz kuhinja, kantina, škola, vrtića… – objašnjavale su četiri organizatorice dodajući da im je i nelogično ukidanje 300 km2 vodozaštitnog područja koje spada pod Brezovicu, o čemu je odluka donesena još 2014. godine.

Prikupili 5000 potpisa

Netransparentno je i da je javnu raspravu o planu gospodarenja otpadom Grad organizirao u vrijeme dok je već trajao natječaj za kompostanu. Za sada su na peticiji prikupili 5000 potpisa građana koji ne žele kompostanu 250 metara od kuća, a Brezovicu će, ako je potrebno, braniti i svojim tijelima, životima i sudskim putem.

– Potreban je drugačiji plan jer iza ovog ne stoji ništa suvislo. No nismo ništa napravili ako se kompostana samo prebaci iz jednog naselja u drugo – zaključio je fizikalni kemičar Stanko Uršić.