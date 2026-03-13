Kaos zbog zatvaranja Mladosti: Djeca bez treninga godinu dana ili sele u Rijeku i Zadar?

Nakon energetske obnove koja je dovršena prije četiri godine, Zimsko plivalište Mladost uskoro bi ponovno trebalo postati gradilište. Ovoga puta razlog je cjelovita obnova nakon potresa 2020. Plivalište će zbog toga morati biti zatvoreno na najmanje godinu dana, a kako smo već pisali, to će stvoriti velike probleme korisnicima bazena, poglavito profesionalnim sportašima koji ga koriste za treninge skokova u vodu, plivanja i vaterpola.

Nakon postupka javne nabave za izvođača radova odabrana je tvrtka Futura, a radni strojevi na lokaciju bi trebali stići vrlo brzo. Na problem sportaša koji će zbog zatvaranja kompleksa morati trenirati na drugim lokacijama, a kako smo pisali, i u drugim gradovima, upozorio je priopćenjem zagrebački HSLS.

Saborski zastupnik HSLS-a Darko Klasić istaknuo je tako da je kontinuirana obnova i povećanje sigurnosti gradskih objekata pohvalno, pogotovo kada se radi o zimskom plivalištu Mladost, gdje su odrasle generacije profesionalnih sportaša. – Prije samo nekoliko godina na objektu je već provedena energetska obnova vrijedna oko 2 milijuna eura, dok se sada planira nova cjelovita konstrukcijska obnova vrijedna 6.661.944 eura. Pri tome je grad za izvođača radova odabrao tvrtku Futura, koja je već sudjelovala u projektu izgradnje tržnice u Vrapču – objektu koji ni više od godinu dana nakon završetka nije otvoren u punom kapacitetu te već zahtijeva dodatne radove.

Zato ovdje danas moramo postaviti pitanje rada gradskih službi i ureda koje očigledno ne koordiniraju i ne planiraju međusobno upravljanje gradskom infrastrukturom. Posljedica takvog rada gradskih službi ova rekonstrukcija kod koje postoji mogućnost oštećenja ili potrebe za uklanjanjem dijelova objekta vrijednih dva milijuna eura koji su prije četiri godine uloženi u energetsku obnovu Zimskog plivališta Mladost. Pitanje koje se postavlja jest je li se to moglo izbjeći ili se Grad opet ponaša kao pijani bogataš s novcem Zagrepčana i Zagrepčanki – pitao je Klasić, upozorivši da će zatvaranje bazena ozbiljno pogoditi sportske klubove i sportaše koji ga koriste.

– Posebno je zabrinjavajuća situacija za skakače u vodu koji ovime gube jedino mjesto za trening u Zagrebu. Sportaši koji osvajaju medalje za naš grad i državu sada će sljedeće dvije godine morati putovati u Rijeku ili Zadar kako bi mogli trenirati. Postavlja se pitanje kako je moguće da se glavni grad dovede u situaciju da za jedan olimpijski sport nema osnovne uvjete za trening – istaknuo je. Dodao je kako se u objektu ne provode samo sportski programi. U sklopu plivališta djeluju i rehabilitacijski programi te fizioterapija u suradnji s KBC-om Sveti Duh, koji ima važeći ugovor o korištenju prostora do 2029. godine. U objektu se provodi rehabilitacija pacijenata i fizioterapija, a djeluju i brojni programi korektivnih i zdravstvenih aktivnosti. Na ovom bazenu kroz različite programe trenira više od 500 djece, a roditelji su tek prije dva tjedna obaviješteni da se plivalište zatvara već 15. ožujka.

– Do ovog trenutka svim tim korisnicima nije ponuđeno jasno rješenje gdje će nastaviti svoj rad tijekom obnove. Roditelji koji žive na području Črnomerca i Trešnjevke sada bi doslovno preko noći trebali organizirati prijevoz djece na bazene na Sveticama ili Utrinama, uz sve školske i radne obveze – ističe Klasić..

Gradska zastupnica i predsjednica HSLS-a Zagreba, Gabriela Bošnjak predstavila je konkretne prijedloge kojima bi se ublažile posljedice zatvaranja bazena za djecu, roditelje i sportske klubove. – Obnova plivališta je potrebna i dobro je da se provodi. No način na koji se ona organizira mora biti promišljen i usmjeren na ljude koji te objekte svakodnevno koriste – prije svega djecu, sportaše i građane Zagreba. Iz tih razloga HSLS Zagreba predlaže gradskoj upravi i gradonačelniku Tomaševiću da početak obnove Zimskog plivališta Mladost sinkronizira s otvaranjem bazena u Španskom, planiranim za lipanj ove godine, kada završava sezona aktivnosti 2025./2026. i kada se treninzi tradicionalno prekidaju tijekom ljetne pauze. Ovim bi se i omogućilo roditeljima da djeca sezonu završe ondje gdje su je započela, a klubovima bi se dalo vrijeme da se preko ljeta reorganiziraju i pronađu alternativna rješenja i ugovore nove lokaciju bez prekida u radu klubova i sportskih aktivnosti – istaknula je Bošnjak.

Također je pozvala Grad Zagreb i Zagrebački holding da izradi jasan i javno dostupan terminski plan obnova svih bazena i sportskih objekata. – Sportski klubovi, treneri, roditelji i građani moraju imati mogućnost unaprijed planirati svoje aktivnosti. Bez jasnog plana, svaka obnova i radovi stvaraju nepotreban kaos u sustavu sporta i rekreacije – upozorila je.