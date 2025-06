U Zagrebu se priprema ogroman projekt, sportaši u problemu: Skakači u vodu morat će trenirati u Zadru i Rijeci, plivače će 'raseliti' po gradu

Nakon energetske obnove koja je dovršena prije četiri godine, Zimsko plivalište Mladost uskoro bi ponovno trebalo postati gradilište. Ovoga puta razlog je cjelovita obnova nakon potresa 2020., a nedavno je u postupak savjetovanja sa zainteresiranim ponuditeljima stavljen i 15 milijuna eura vrijedan natječaj na temelju kojeg će se odabrati i izvođači radova.

Zatvorit će se na godinu dana

Budući da je riječ o izuzetno opsežnim radovima, najstarije će se zagrebačko plivalište morati zatvoriti na godinu dana, a to će velike probleme stvoriti korisnicima bazena, prvenstveno profesionalnim skakačima, plivačima i vaterpolistima. Mladost je, naime, jedini kompleks u ovom dijelu Hrvatske koje ima uvjete za skokove u vodu s tri metra visine, a njegovim zatvaranjem sportaši neće imati gdje trenirati. A to će, među ostalim, za mnoge klubove značiti i gubitak velikog broja upisane djece.

– Prema okvirnim informacijama, radovi bi trebali početi negdje u jesen. Zasad je dogovor da ćemo za njihova trajanja moći koristiti bazen u Utrini, gdje postoje dvije daske za skok s visine od jednog metra. Povećat će nam se i sredstva da povremeno možemo trenirati i u drugim gradovima koji imaju bolje uvjete, poput Zadra i Rijeke. Nije zadovoljavajuća situacija jer to znači da će djeca morati izostajati s nastave, slobodne vikende provoditi na putu, ali nema druge opcije. Htjeli smo da se balonom natkrije bazen na Šalati, koji bi se mogao prilagoditi našim potrebama, no rečeno nam je da to nije moguće iz tehničkih razloga. Idealno rješenje bi bio neki novi bazen u gradu – govori Nataša Kolić Kadijević, tajnica zagrebačkog Saveza za skokove u vodu.

Vaterpolo klubu ZPK, kaže njihov tajnik Tomislav Udovičić, pomoći će sportski savez, no mladi će članovi svejedno, napominje biti raseljeni po cijelom gradu. – Činjenica je da nećemo imati gdje trenirati, što je šteta jer smo u zadnje vrijeme postigli impresivne rezultate, pa i osvojili medalje. Dobit ćemo neke termine na drugim gradskim bazenima, ali to neće biti dovoljno i sigurno je da ćemo izgubiti dosta djece. Svesrdno se nadamo da radovi na Mladosti neće početi dok se ne dovrši bazen u Španskom i da će možda taj objekt postati naš novi dom – ističe.

Po raznim bazenskim kompleksima morat će trenirati i mladi članovi Plivačkog kluba Medveščak. Njih je više od 350, a u metropoli ne postoji objekt koji sve može smjestiti. – Kad je Mladost bila zatvorena zbog obnove, bili smo na Sveticama, Šalati, u Utrini. I naravno da je to utjecalo na rezultate, a ispred nas je teška sezona. Svi smo svjesni da je obnova nužna, nitko to ne osporava, no možda su vladajući trebali bolje to isplanirati, pričekati da bude gotovo plivalište u Španskom – kaže predsjednik kluba Boris Delonga.

Kad procjenjuju da bi trebao biti dovršen postupak za odabir izvođača te kada bi mogli početi radovi, kao i imaju li u vidu alternativnu lokaciju za trening plivača i skakača, pitali smo Grad, ali odgovor zasad nismo dobili. A što se tiče planiranih zahvata, oni obuhvaćaju cjelovitu obnovu objekta plivališta, protupotresno ojačanje konstrukcije te sanaciju oštećenih dijelova zgrade, a masivan krov kane zamijeniti lakšom varijantom. Uklonit će se pak velikom vanjskom dizalicom.

Novo krovište i tribine

"Novo se krovište izvodi od čelika, a pokrov je od toplinskoizolacijskih panela. Time je znatno smanjena težina konstrukcije te slijedom toga i seizmičke sile, što je na strani sigurnosti. Smatramo da se problem uklanjanja ne može racionalno riješiti pomoću skele. Razlozi su nepoznata nosivost AB ploče u razini bazena, prevelika potrebna visina od krovišta do poda te potencijalno jako teški komadi njegovih dijelova", stoji u glavnom projektu. Kompleks će dobiti i nove sanitarije za osobe s invaliditetom, u bazenima će se zamijeniti keramičke pločice, a umjesto postojećih drvenih tribina postavit će se plastične.

Zgrada plivališta dovršena je, spomenimo, 1956., a dvije godine poslije, nakon dogradnje aneksa, otvorio ju je gradonačelnik Većeslav Holjevac. Objekt se smatra domom hrvatskog vaterpola i plivanja, a ondje se, među ostalim, pripremala i Đurđica Bjedov prije odlaska na Olimpijske igre u Meksiku 1964. U travnju 2020. počela je energetska obnova koja je trajala do ljeta sljedeće godine, a u sklopu nje prešlo se na grijanje toplom vodom. Postavljeno je i podno grijanje te ventilacija velikog i malog bazena, a rasvjeta je zamijenjena LED varijantom.