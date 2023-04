Kamo s klincima za vrijeme praznika? Donosimo veliki vodič

Kreativac u duši, sportski entuzijast ili pak ljubitelj filma? Događanja u Zagrebu i okolici za školarce različitih afiniteta ovoga tjedna ima na svakom koraku. Proljetni praznici ne moraju se svesti na boravak u sobi, stoga donosimo vodič kako najbolje popuniti slobodno vrijeme prije početka nastave.

Kreativni inkubator i kvizovi

Grad u suradnji s brojnim centrima za kulturu organizira niz besplatnih radionica na kojima će svatko pronaći nešto po svom ukusu. "Proljetni kreativni praznici" nude se u Centru za kulturu i film Augusta Cesarca pa školarci mogu izrađivati kibernetičke igračke ili novčanike za kovanice. Likovno-scenske radionice organiziraju se u Centru za kulturu i informacije Maksimir, gdje polaznici o vrstama biljaka koje rastu u zagrebačkim zelenim oazama uče uz ples, igru i kreiranje. Ljubitelji STEM područja i ekologije mogu se pak uključiti u "Cool school" program Kreativnog inkubatora CeKaTea koji se održava u njihovim prostorima na Trešnjevci i u Društvenom domu Prečko, a Centar za kulturu Novi Zagreb, uz onu posvećene engleskome jeziku, ima i znanstvenopopularne radionice s pokusima i interaktivnim kvizovima.

Od lutkarstva do akrobacija

Radionice lutkarstva, licitarskih srca i hobby arta na raspolaganju su školarcima u Kulturnom centru Travno, a u onome u Dubravi nudi se edukacija o izradi animiranog filma u sklopu koje će polaznici proći sve korake produkcije i naposljetku ga i snimiti. Na istoj lokaciji održat će se i kreativna radionica "Dašak proljeća" na kojoj će nastajati tradicionalni jurjevski vijenci. Bogat program pripremili su i u Narodnom sveučilištu Sesvete, gdje školarci mogu birati između ekoloških i likovnih radionica te akrobacija na svili. Detaljan raspored svih radionica možete provjeriti na stranicama Grada i kvartovskih kulturnih centara.

Brojne sportske aktivnosti

Đaci na praznicima besplatno mogu na bazene Utrina, Svetice i Jelkovec te Zimsko plivalište Mladost jer do petka traje dobro znani program Odmorko. Organizira ga zagrebački Školski sportski savez, a za one koji ipak preferiraju aktivnosti na suhom, tu su i igraonice atletike, kuglanja, streljaštva i taekwondoa te poludnevni program Zgombaonica na kojemu mogu dobiti poduku iz pojedinih sportova. Za sudjelovanje u bilo kojoj od aktivnosti učenici moraju samo predočiti važeće iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza ili predati zahtjev za izradu. Najbližu aktivnost u sklopu Odmorka možete pronaći na internetskim stranicama saveza.

Koncerti i buvljak u Attacku

Srednjoškolce nisu zaboravili u Autonomnom kulturnom centru pa u petak i subotu u prostorima Medike nude festival Veliki odmor. U fokusu su radionice usmjerene na stjecanje vještina potrebnih za organizaciju i realizaciju glazbenog događanja. Ovoga puta tema je audioinženjering i izrada razglasnih kutija. Festival će zaokružiti niz koncerata zagrebačkih sastava, repera i DJ-eva, a u subotu će se održati i sajam rabljene odjeće. Ulaz je besplatan.

Skočite i do muzeja

Ako zbog pretrpanog školskog rasporeda dosad niste uspjeli pogledati petu najveću maketu željeznica u Europi, koja se čuva u Muzeju vlakića Backo Mini Express, onda iskoristite to što tijekom praznika, odnosno od danas do subote, radi od 10 do 18 sati. Tim maketara posjetitelje vodi kroz klasičan postav od 150 kompozicija na više od 1500 tračnica, u posebnome programu klinci mogu i sami iskusiti kako se upravlja vlakom. Ulaznica za djecu do 12 godina je šest, za odrasle osam, a za obitelji 22 eura. Hrvatski školski muzej nudi pak likovnu radionicu "Učiteljsko novo ruho", koja se održava u srijedu i petak.

Programi u Gorici i Samoboru

Ni školarcima u Velikoj Gorici i Samoboru neće nedostajati sadržaja dok nema nastave. Pučko otvoreno učilište organizira akciju Proljetni praznici u Kinu Gorica za koje će se gledati dva igrana i tri crtana filma. Projekcije su svakoga dana u 11 i 16.30 sati, a ulaznica je tri eura. "Praznici sa Športićima" u Samoboru pak program je namijenjen djeci od šest do 12 godina. Cijeloga tjedna mogu uživati u sportskim igrama, edukativnim i kreativnim radionicama te isprobavanju različitih aktivnosti u dvorani i na otvorenome. Cijena programa po danu je 35 eura, a uključeni su ručak i užina. •