Kako su osobe bez invalidnosti dobile stanove za invalide

Useljavanje kasni pola godine, a u tjednu u kojem je prvih dvjesto budućih stanara Podbrežja konačno počelo birati domove koji se dodjeljuju za javni najam, u pozivu Grada primijetili su da za sve prijavljene neće biti mjesta jer među stanovima koji se mogu unajmiti i oni su za osobe s invalidnošću.

Tko muti?

I ne bi to bilo ništa čudno da osobe koje će dobiti te stanove nisu iza 400. mjesta na listi i da bodove po mjerilu za invalidnost – uopće nisu ostvarile!

– Jedna od gospođa kojoj je za najam dodijeljen stan prilagođen osobama s invalidnošću 566. je u redu na listi, a u kategoriji u kojoj se boduje invalidnost ima nula bodova. Kako to može biti? – pitaju se budući stanari kvarta između Sigeta i Svete Klare koji su nam pisali i čudili se neobičnom načinu dodjele stanova. Da stvar bude još zanimljivija, osobe koje su “pikirale” stanove prilagođene osobama s invalidnošću invalidnost mahom uglavnom nemaju, a stan, uzmu li se u obzir kriteriji poput prihoda ili broja članova obitelji, nikako drukčije ne bi uspjele dobiti.

– Očito je tim ljudima netko upućen dojavio za koji se stan trebaju prijaviti. Ili su imale nevjerojatnu sreću – kažu nam oni koji su na listi za javni najam, ali u prvom krugu podjele stanova nisu uspjeli doći na red.

Iz Grada nam odgovaraju da činjenica da osoba nema invalidnost nije presudna da dobije stan prilagođen upravo onima koji ga imaju. Sve je to detaljno, govori pročelnik Gradskog ureda za imovinskopravne poslove i imovinu grada Damir Lasić, objašnjeno još u natječaju.

“Naselje novaka” bez novaka

– Iz njega je razvidno da nije nužno postojanje utvrđene invalidnosti da bi se odabrao stan koji je prilagodljiv potrebama osoba s invalidnošću – kao da je to sasvim logično objašnjava nam pročelnik Lasić pa dodaje da „nije riječ o invalidskom stanu, nego o stanu koji je prilagodljiv potrebama invalida“. Podsjetimo, osim što će u stanovima za osobe s invalidnošću živjeti one koje invalidnost nemaju, a i ostali koji do 19. lipnja odaberu sebi odgovarajući stan, u Podbrežju, koje se gradilo da bude „naselje znanstvenih novaka“, živjet će tek dvojica budućih doktora znanosti.