Jonjić na godišnjem dovršava knjigu, Štern bira brege, Župan će ploviti Zrmanjom...

Od obale do kontinenta, brodom na Zrmanju ili s knjigom u ruci na kauču, zagrebački političari odmarat će se kako znaju i stignu, a većina se neće posve isključiti od poslovnih obveza. Nakon što su prošli tjedan odradili sjednicu, skupštinari su na ljetnoj stanci, a na odmor će i trojka s Radićeva trga pa smo provjerili gdje i kako ga planiraju provesti.

Godišnji će za Mateja Mišića, predsjednika Gradske skupštine, ove godine, kaže, biti nešto kraći pa će od zagrebačke vreve uspjeti pobjeći na dva tjedna. – Naše je odredište jedno malo, mirno mjesto na samom jugu zemlje gdje suprugina obitelj ima kuću – govori Mišić, dodajući kako mu radne obaveze neće prestati ni tijekom odmora, no sve slobodno vrijeme posvetit će obitelji. – Zadnja tri mjeseca, a možda i više, gotovo me nema kod kuće pa ću im se sada maksimalno posvetiti i nadoknaditi izgubljeno – objašnjava. Nadolazeće će dane, domeće, provoditi na plaži. – Sin mi ima tri godine i ovo mu je prvo ljeto da stvarno doživljava more – kaže SDP-ovac pa ističe i kako ga nakon povratka u Zagreb čekaju pripreme za sljedeću sjednicu i dosta zaostataka.

– Za vikend idem put Obrovca, ondje na području Šušnjara imam kuću – otkriva nam pak HDZ-ov skupštinar Mario Župan, koji će tri tjedna odmora provesti družeći se s obitelji i prijateljima, obilazeći plaže u zadarskom zaleđu i odlazeći na povremene izlete brodom po Zrmanji. Večeri će, govori, biti rezervirane za šetnje Zadrom, a na rasporedu mu je i tradicionalni sajam u obližnjem Benkovcu koji se organizira svakog desetog u mjesecu. – Ipak, neću se moći u potpunosti isključiti jer kao ravnatelj Studentskog centra moram biti dostupan pa laptop ide sa mnom – napominje Župan.

Damir Firšt, zastupnik u klubu Marije Selak Raspudić, ljeto ne dijeli na radno i neradno, već je kod njega, ističe, sve fluidno. – Već godinama radim "remote", vodim startup i surađujem s firmama na razvoju proizvoda – objašnjava. Tako i ovo ljeto kombinira posao i odmor, planira sudjelovati i na nekoliko europskih konferencija o umjetnoj inteligenciji, a slobodno vrijeme koristi za čitanje. – Napokon ću, nadam se, završiti knjigu "Zašto nacije propadaju", čiji su autori prošle godine dobili Nobelovu nagradu za ekonomiju, a usto čitam "Coders" Clivea Thompsona. Kada je riječ o serijama, volim se vratiti ranim sezonama "Game of Thronesa", a bingeam i "Andor" te "Secret Level" – kaže Firšt. Kada poželi pobjeći iz Zagreba, dodaje, posjetit će prijatelje u Istri i na otocima.

Odmor će ove sezone biti kratak i za Tomislava Jonjića, čelnika stranke Jedino Hrvatska. – Godinu dana sam praktički izvan odvjetničke prakse zbog kampanja pa sada sve nadoknađujem – kaže taj zastupnik u zagrebačkom parlamentu. Bude li sve prema planu, napominje, nekoliko dana u kolovozu provest će u rodnom Imotskom i na srednjem Jadranu, a usto privodi kraju rukopis knjige koju planira objaviti na jesen. – Odmor mi je i čitanje. Vraćam se "Don Quijoteu" i Antunu Gustavu Matošu, njih čitam cijeli život jer me nadahnjuju i opuštaju – poručuje Jonjić.

A umjesto mora, Davor Štern, predsjednik skupštinskoga Kluba liberala, za odmor bira brege. Klimatske promjene i gužve su ga, kaže, odbile od Jadrana pa će ljeto sa suprugom provesti na relaciji Zagreb – Zagorje. – Ondje je divno, Zagorje ima sve kvalitete kao Istra, osim, na žalost, dobre restorane – ističe. Trenutačno čita "Hrvanje sa Zagrebom" iz pera Željka Žutelije, a supruga mu prenosi detalje iz biografije pape Franje. – Planiram pogledati i neke dokumentarce. Odustao sam od putovanja pa sada uživam otkrivajući svijet preko ekrana – kaže Štern. Na popisu su mu i filmovi s biznis tematikom, poput "Vuka s Wall Streeta", koje voli pogledati kada ne zna što bi novo gledao.

Gdje će i kako provesti godišnji gradonačelnik Tomislav Tomašević pak ne otkriva, ali kaže kako će na odmor nakon Dana pobjede i Sinjske alke. Njegova zamjenica Danijela Dolenec u kolovozu će u Dalmaciju. – Želim završiti nedavno objavljene memoare Jacinde Ardern, pročitati još koji roman Elizabeth Strout i ponoviti neke Paula Austera – ističe. Također se, dodaje, nada dovršiti uređivanje zbornika svojih znanstvenih radova i prirediti ga za objavu.

A dogradonačelnik Luka Korlaet ostat će u Zagrebu te otići na pokoji izlet u okolicu. – Želim se naspavati i biti s bliskim ljudima te pročitati zbirku novela "Aftertejst" svoje prijateljice, arhitektice Fani Frković. Cijenim kad se ljudi odvaže i iskorače iz svojih utabanih staza – zaključuje Korlaet.