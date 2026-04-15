NIJE PRVI PUT

'Nemojte da poslije bude drvlje i kamenje po Tomaševiću': Zagrepčanku iznervirala situacija u kvartu

15.04.2026.
u 12:20

I kada god netko objavi nešto u vezi toga, piše u komentaru, obavezno se nađu oni pametni koji to brane i opravdavaju jer "kaj bi oni trebali kad nema parkinga".

Da zbog parkiranih automobila djelatnici Čistoće jutros nisu mogli pristupiti podzemnim spremnicima u Bićanićevoj ulici na Knežiji, javila je Zagrepčanka u jednu od kvartovskih grupa koja okuplja stanovnike tog dijela metropole. "Samo nemojte da poslije bude drvlje i kamenje po Tomaševiću kako se smeće ne odvozi redovito", napomenula je. Identična situacija, piše u jednom od komentara, dogodila se i prije dva tjedna. "Dva automobila nepropisno parkirana, a djelatnici ručno vozili kante po cijeloj ulici do kamiona za utovar, sramotno", rekla je. 

Netko je napisao kako je "ovakvih koji stanu kao debili tako da nekoga zablokiraju ili u ovom slučaju spriječe u obavljanju posla sve više". I kada god netko objavi nešto u vezi toga, piše u komentaru, obavezno se nađu oni pametni koji to brane i opravdavaju jer "kaj bi oni trebali kad nema parkinga".

"I kada netko spomene prolaz za pješake, ljude u kolicima, stare ljude, odvoz smeća ili vatrogasce, onda se pišu gluposti tipa kaj dramite, može se okolo, nigdje ne gori, gdje vi vidite ljude u kolicima pa oni ni ne izlaze i slične neprimjerene gluposti. A najjači su mi oni koji kažu da je Grad kriv za to jer oni tako moraju stat jer im nije osigurao dovoljno parkinga. A ima i ovih koji, pak, pitaju kako se može gradit bez parkinga. Kao da je Knežija kvart od jučer, kako je netko napisao.

I kao trebao bi nam Tomašević sredit više parkinga. Gdje točno? Pod zemljom ili u zraku? Svaki kvart, grad ili bilo koji prostor ima svoj kapacitet. A auta je sve više. Osim toga svi znamo da je Knežija super mjesto za ostavit auto jer se parking ne plaća. A kad netko spomene naplatu, onda je pas mater, a da ne bi još i plaćali. I kaj si ljudi onda misle? Uostalom uvijek se da naći negdje ali dalje, ali naravno to je taj mentalitet. Pa neće valjda hodat 15 minuta do auta. Mora bit u blizini. Ja bih pješačio koliko god treba, ali se nikad ne bih parkirao da nekoga zagradim. Nikada i nisam. I po meni za takvo ponašanje nema izgovora. Ali eto. Ako prođe prođe, dok netko ne zove pauk. A to je jako rijetko. A ako netko i pozove onda je naravno druker koji nema pametnijeg posla u životu", detaljno je naveo Zagrepčanin.
parking Knežija Čistoća Zagreb

AN
Antonio1952
12:57 15.04.2026.

Za sve je kriv Plenkovic i HDZ. Kako bi Tomasevic i njegovi mogli biti za nesto krivi. Ljevica svugdje propala i u rasulu samo u Hrvatskoj su popularni kod neradnika.

TA
Tarantula
12:48 15.04.2026.

Gdje je sad Kolinda da opet prekine štutnju kako joj nisu ispraznili kontejner i kako je Tomašević kriv što se ovi parkiraju kao izbosne. Kod mene u ulici nema razbacanog otpada jer žive normalni i kulturni ljudi, tamo gdje vidiš otpad pored kontejnera znaš da tamo stanuje nekultura koja se dotepla sa nekog kamenog brda u grad i to je činjenica. Nije ti kriv Tomašević nego tvoji roditelji koji su te takvog odgojili!

