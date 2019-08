Izbjegnite radove na cestama u Zagrebu: Policija objavila alternativne pravce

Zagrebačka policija izvijestila je o radovima na cestama i alternativnim pravcima na području Grada Zagreba. Naime, ako ste u Zagrebu ili se pak vraćate s godišnjeg odmora dobro bi bilo provjeriti koje su ulice zatvorene i kako 'najbezbolnije' stići do odredišta.

1. Popovec, Friganovo, od Ulice fra.Dominika Mandića do kbr. 20.1.3.2017. do konačne sanacije

PP SESVETE- privremena regulacija prometa poradi sanacije kolnika. Molimo poštivanje privremene prometne regulacije.

2. A 4, prom. čvor Popovec u smjeru juga do daljnjeg.

I. PPP ZAGREB- Asfaltiranje zapadnog kolnika, a promet se odvija dvosmjerno po istočnom kolniku navedene prometnice

3. Radnička od Žitnjačke do kružnog toka Petruševac 28.10.2017. do daljnjeg

I. PPP ZAGREB- privremena regulacija prometa zbog radova na prometnici. Molimo za poštivanje privremene prometne regulacije.

4. Kružni tok Remetin Od 16.12.2018. godine do 10.1.2020. godineII.

PPP ZAGREB- Radovi rekonstrukcije kružnog toka.

Za vrijeme izvođenja radova od nedjelje 16.12.2018. godine od 09:00 sati do petka 10.1.2020. godine do 24 sata navedena prometnica biti će zatvorena za promet.

Obilazni pravci bit će preko novoizgrađenih prometnica.

5. Servisna cesta uz nasip s južne strane Save Od 18.12.2018. do 10.1.2020. godine

II. PPP ZAGREB-Privremena regulacija prometa kod ulaza/izlaza iz TC JYSK i SPAR tijekom izvođenja radova rekonstrukcije kružnog toka Remetinec.

6. Ulice i raskrižja Av. Dubrovnik na dijelu od rotora Zapruđe do Cimermanove ulice, Savska na dijelu od Frankopanske ulice do Selske ceste, Tratinska ulica, Ozaljska ulica i dr. Od 7.1. do 31.12.2019. godineII. PPP ZAGREB-Radovi popravka AB-ploča na tramvajskim kolosijecima te saniranja puknuća tračnica.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati normalno uz privremenu prometnu signalizaciju.

7. Ulice i raskrižja Av.V. Holjevca/Av Dubrovnik, Av. Dubrovnik/SR Njemačke, Horvačanska/Rudeška i dr. Od 1.1. do 31.12.2019. godineII. PPP ZAGREB-Radovi popravka AB-ploča na tramvajskim kolosijecima te saniranja puknuća tračnica.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati normalno uz privremenu prometnu signalizaciju.

8. AC Zagreb-MaceljOd 12.3. 2019. do 1.11.2019. godine

II. PPP ZAGREB-Izvođenje radova sanacije mrežastih pukotina prema potrebi.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu prometnu signalizaciju. Za trajanje turističke sezone (15.6.-15.09.) radovi se mogu obavljati od ponedjeljka do četvrtka, a u ostalom razdoblju od ponedjeljka do petka, tj. zabranjeno je obavljanje radova vikendom i danom uoči blagdana.

9. Sljemenska cesta od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica. Od 18.5.2019. do 2.9.2019.godine

I.PPP ZAGREB-Zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije ceste

10. Gračanska cesta i ulica gračansko Dolje (zona okretišta tramvaja) Od 18.4.2019. do 1.10.2019.godine

I.PPP ZAGREB-Zbog izvođenja radova izgradnje žičare

11. Županijska cesta ŽC3064 (dio Rakitske ceste) u naselju Rakitje

Izgradnja oborinske odvodnje i izvanrednog održavanjaOd 17.6.2019. do 17.11.2019. godinePP SAMOBOR-Izgradnja oborinske odvodnje i izvanrednog održavanja

Za sav promet zatvorena je Rakitska cesta u naselju Rakitje (ŽC3064) od raskrižja s ulicom Dr.Franje Tuđmana (ŽC3063) do A.G. Grada Zagreba

Obilazni smjer: DC231 – Ulica dr.Franje Tuđmana - ŽC3061 – ŽC3063 – ŽC 3064 – LC31101 – Rakitska ulica – nerazvrstane ceste Stari hrast – Radnička.

12. Ulica grada Chicaga-odvojak Od 3.6.2019. do 3.9.2019. godine

I.PPP ZAGREB-Zbog redovnog i izvanrednog održavanja i rekonstrukcije ceste

13. Zagrebačka cesta od Otona Ivekovića do Brestovečke i Brestovečka od Zagrebačke do k.br.113Od 6.7.2019. do 25.8.2019. godine

PP SESVETE-Građevinski radovi prekopa, a u svrhu izvođenja radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda na navedenoj dionici.

Za sav promet su zatvorene prometne trake sjevernog kolničkog traka te se promet odvija preko južnog kolničkog traka dvosmjerno

14. Selska cesta na dijelu od Ulice B. Trogiranina do Prilaza baruna Filipovića Od 7.6. do 15.10.2019. godine u vremenu od 9 do 14 satiII.PPP ZAGREB-Radovi na dopuni i optimizaciji semaforske instalacije.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju.

15. Ulica grada Chicaga-odvojak Od 3.6.2019.-3.9.2019. godine

I.PPP ZAGREB-Zbog redovnog i izvanrednog održavanja i rekonstrukcije ceste

16. Ulica Jankomir na dijelu od Ulice A. Šoljana do Samoborske ceste Od 22.7. do 22.8.2019. godine

II.PPP ZAGREB-Radovi izvedbe VT plinovoda.

Za vrijeme izvođenja radova od ponedjeljka 22.07.2019. godine od 08:00 sati do četvrtka 22.08.2019. godine do 20:00 sati, navedena dionica Ulice Jankomir biti će zatvorena za promet.

Alternativni pravac bit će: - Jankomir – J. Lončara – K. Golika – V. Škorpika – Samoborska c. – Jankomir i obratno.

17. Av. V. Holjevca (Most Slobode) na dijelu od Slavonske av. do Ulice J. Antalla Od 10.7. do 16.8.2019. godine

II.PPP ZAGREB-Radovi sanacije nogostupa, zaštitne ograde, vijenca i podgleda Mosta Slobode.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju.

18. Ulica Dubravica na dijelu od Ulice Sigetje do Aleje Bologne, te kod kbr. 16Od 19.7. do 10.8.2019. godineII.PPP ZAGREB-Radovi izgradnje javnog kanala.

Za vrijeme izvođenja radova od petka 19.07.2019. godine od 20:00 sati do subote 10.08.2019. godine do 20:00 sati, navedena dionica Ulice Dubravica biti će zatvorena za promet.

Alternativni pravac bit će: - Dubravica – Sigetje - Medpotoki – Al. grada Bologne i obratno.

19. Branovečka cesta Od 24.7.2019. do 24.8.2019. godine

I.PPP ZAGREB-Izvođenje radova na uređenju kolnika

20. Britanski trg kbr. 11 – Rokova ulica kod kbr. 3 Od 15.7.2019. – 31.1.2020. godine

I.PPP ZAGREB-Podizanje zaštitne skele – zauzimanje dijela prometne površine

21. Katarinin trg kbr. 5 Od 28.5.2019. – 28.5.2020. godine

I.PPP ZAGREB-Podizanje zaštitne skele – zauzimanje dijela prometne površine

22. Veliki vrh kbr. 12029. 7.2019. – 29.10.2019. godine

I.PPP ZAGREB-Sanacija klizišta

23. Rapska ulica od Kornatske do Korčulanske 23.7.2019. – 13.8.2019. godine

I.PPP ZAGREB-Izvođenje radova prijekopa

24. Ulica grada Vukovara na dijelu od Savske ceste do Nove ceste Od 6.8. do 15.8.2019. godine

II.PPP ZAGREB-Radovi uređenja kolnika.

Za vrijeme izvođenja radova od utorka 6.8.2019. godine od 7 sati do četvrtka 15.8.2019. godine do 4 sata, navedena dionica Ulice grada Vukovara biti će zatvorena za promet.

Alternativni pravci bit će:

1. Savska cesta – Zagrebačka av. – Selska cesta – Ozaljska ulica – Ulica grada Vukovara.

2. Ulica grada Vukovara – Nova cesta – Ulica B. Adžije – Jukićeva ulica – Savska cesta.

25. Vinogradska cesta na dijelu od Ilice do Andrijevićeve ulice Od 6.8. do 10.8.2019. godine

II.PPP ZAGREB-Radovi uređenja kolnika.

Za vrijeme izvođenja radova od utorka 6.8.2019. godine od 7:00 sati do subote 10.8.2019. godine do 4 sata, navedena dionica Vinogradske ceste biti će zatvorena za promet.

Alternativni pravci bit će:

1. Ilica – Nad lipom – Podolje – Vinogradska cesta.

2. Vinogradska cesta – Podolje – Nad lipom – Ilica – Grahorova – Ulica grada Mainza – Slovenska – Fonova – Trg Francuske republike – Hanuševa – Ulica R. Austrije – Ilica.

26. Cesta grada Samobora Ulica kralja Petra Krešimira IV. Rekonstrukcija kolnika Od 17.5.2019. do 9.8.2019. godine

PP SAMOBOR-Građevinski radovi na rekonstrukciji kolnika i polaganju asfaltnog zastora.

Za sav promet zatvorena je Ulica kralja Petra Krešimira IV. od raskrižja s Ulicom Bele IV. do raskrižja s Ulicom kneza Borne, odnosno Hrastinskom cestom. Obilazni smjer: Hrastinska – Zagrebačka – Ulica grada Wirgesa – Ulica kralja Petra Krešimira IV. i obrnuto, izvijestio je PUZ.

