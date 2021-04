Iskustva Zagrepčana sa cijepljenja: ‘Pao mi je kamen sa srca što sam konačno došla na red'

Dugačak red formirao se danas oko pola osam ujutro ispred 6. paviljona Zagrebačkog velesajma. Oko dvjesto građana strpljivo je čekalo prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa. Dugo najavljivani početak masovnog cijepljenja Zagrepčana obilježio je slabiji odziv od predviđenog. Prvi je dan, naime, na probno cijepljenje došlo samo 90 od pozvanih 300 građana, a danas je od 8 do 13 sati, odnosno do kraja radnog vremena, cijepljeno 790 od predviđenih 1500 što je oko 50 posto očekivanog broja. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, slabiji odziv pravda lošim vremenom i uskrsnim blagdanima te očekuje da će sljedećih dana dolaziti sve više ljudi, a od idućeg je tjedna u planu cijepljenje 5000 građana dnevno.

– Odziv je puno bolji nego prvi dan. Ljudi čekaju vani u redu, nadam se da ćemo dosegnuti brojku koju smo zacrtali. Imamo 30.000 doza AstraZenece, treba stići i 10.000 doza Pfizera, no 5000 ide odmah onima koji se trebaju drugi put cijepiti – kazao je Šostar.

Na Velesajmu je oko 200 djelatnika, 20-ak liječnika te mnogo medicinskih sestara i tehničara, administrativnog osoblja, COVID-redara, pripadnika civilne zaštite... Cijepljenje ne traje dugo. Svima koji ulaze u paviljon pripadnici civilne zaštite najprije izmjere temperaturu. Medicinske maske su, naravno, obvezne za sve. Kao po špagici Tomislav, student medicine, na info-pultu pacijentima provjerava podatke, a potom printa anamnestički listić.

– Gledam imaju li zdravstveno osiguranje i cjepni karton, provjeravam alergije i jesu li u samoizolaciji – objasnio je.

S listićem odlaze dalje u paviljon, a pripadnici civilne zaštite ih potom upućuju na jedan od 15 punktova za cijepljenje. Za pultom ispred svakog stoji liječnik koji obavlja trijažu.

– Provjeravamo imaju li neku kontraindikaciju, alergiju ili anafilaktičku reakciju. Provjeravamo i jesu li imali problema sa zgrušavanjem krvi te uzimaju li neke lijekove za to. Kada trijaža završi, dobivaju letak s informacijama o cijepljenju, a zatim ih upućujemo u sami postupak – kaže nam ljubazna liječnica obiteljske medicine dr. Jana Ivančić te dodaje da se zasad sve odvija kao po špagici.

Potvrđuje nam to i Cecilija Rotim, pomoćnica ravnatelja NZJZ-a.

– Zasad sve ide po planu. Nismo zabilježili nuspojave ili alergijske reakcije na cjepivo – ističe.

Medicinska sestra Draženka Kozjak, zadužena za samo cijepljenje, otkriva nam da cijepljenje uopće ne boli.

– Kažu mi da imam laganu ruku – smije se ona te dodaje da nakon cijepljenja pacijenti mogu osjećati laganu bol na ubodnom mjestu ili kasnije imati blago povišenu temperaturu. Samo cijepljenje traje manje od minute, a pacijent potom ostaje sjediti u paviljonu još petnaestak minuta u slučaju da dođe do kakve reakcije. Za slučaj potrebe u paviljonu je cijelo vrijeme i jedan tim hitne medicinske pomoći, no zasad nije imao posla. Da cijepljenje nimalo ne boli potvrđuje nam i umirovljenica Marija Radičević.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 07.04.2021., Zagreb - Na Svjetski dan zdravlja na Zagrebackom velesajmu u paviljonu 6 pocelo je masovno cijepljenje opce populacije protiv covida-19 cjepivom AstraZeneca. Danas je naruceno 1500 ljudi. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

– Ne boli uopće. Osjećam se odlično. Pao mi je kamen sa srca što sam konačno došla na red. Imali smo koronu u obitelji pa su me držali u “kućnom pritvoru” da se ne zarazim. Sada lakše dišem, a i puno sam mirnija jer neću donijeti koronu kući ne cijepivši se – govori gospođa Radičević. U redu nije dugo čekala, a sve je trajalo manje od pola sata.

– Ljudi su se žalili da čekaju, no umjesto da dođu na ugovoreni termin, dođu sat vremena ranije pa se žale – dodaje.

Nuspojava cjepiva uopće se ne boji.

– Drago mi je da sam se cijepila, no da se mene pita, ja bih najprije cijepila radno sposobno stanovništvo. Oni rade i pune proračun da bismo mi imali mirovine. Mi smo svoje odradili za društvo, treba cijepiti i mlade jer od ovih novih sojeva, koliko čujem, sve više oni obolijevaju. Druga doza za 6 do12 tjedana Zbog primljenog cjepiva sretan je i umirovljenik Ivan Padović iz Travnog.

– Sve je dobro organizirano, a traje 15 minuta. Još toliko mi je sestra rekla da pričekam pa sam se šalio da su nam trebali dati i kavu dok čekamo, a ona mi je odgovorila da bi i njoj dobro došla – veselo će Padović koji se nakon cjepiva dobro osjeća.

Ni njega ubod igle nije bolio. – Korona nije šala i treba je ozbiljno shvatiti. Ovako sam pomogao i sebi i drugima. Moj susjed Jura stalno me zeza što nosim masku. Kaže mi: ‘Ivek moj, kaj nosiš tu brnjicu, radije popij rakijicu’. A ja mu velim: ‘Jura, da se korona liječi rakijom, svi bismo bili zdravi’. Ima ljudi koji neozbiljno shvaćaju situaciju, no ja mislim da je bolje koronu spriječiti nego liječiti – kazao je.

Neki pacijenti s kojima smo razgovarali požalili su se da su za drugu dozu naručeni tek u lipnju što im se čini predugo, no zamjenica ravnatelja NZJZ-a, dr. Sandra Šikić kaže da je to uobičajeno. Preporučeni period za drugu dozu je osam do 12 tjedana, a za Pfizerovo cjepivo šest, kaže ona.

– Najvažnije je da se ljudi odazovu na cijepljenje u što većem broju jer je to najučinkovitija zaštita od koronavirusa – ističe dr. Šikić koja je zadovoljna odzivom.

Kao jedan od razloga slabijeg interesa navodi i strah od AstraZenecina cjepiva koji, smatra, nije sasvim opravdan jer poslije cijepljenja bilo kojim cjepivom uvijek ima pacijenata koji imaju neke kontraindikacije. Najavila je i da će druga faza procjepljivanja građana starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika uskoro biti završena te će početi treća faza, cijepljenje opće populacije Zagrepčana