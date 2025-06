Idete na INmusic festival? ZET će pojačati prijevoz autobusa i tramvaja prema Jarunu

Veliki open-air festival INmusic održava se od 23. do 25. lipnja, a glazbeni događaj privući će tisuće ljubitelja glazbe. Kako ne bi došlo do velikih gužvi, iz Grada su javili da će za potrebe prijevoza posjetitelja 17. INmusic festivala, u razdoblju od 23. do 26. lipnja, uvesti dodatne polaske ZET-ove autobusne linije 113. Autobusi će prometovati svakih 15 minuta, u vremenu od 16:00 do 05:00 sati, na sljedećoj relaciji:



Okretište Ljubljanica – Zagrebačka avenija – Hrgovići – Aleja Matije Ljubeka (Jarun) – Hrgovići – Zagrebačka avenija – okretište LjubljanicaOsim pojačanih autobusnih linija, bit će uvedeni i dodatni polasci noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34. Za vrijeme održavanja festivala Grad Zagreb će postaviti stalke za 1.200 bicikala na istočnom kraju regatne staze.

Promet će biti zatvoren za sva vozila Petrovaradinskom cestom, od Vodoprivrede uz nasip do parkirališta, odnosno izlaza na Aleju Matije Ljubeka. Kao i prethodnih godina, tijekom održavanja festivala bit će zatvorene i Ulica Hrvatskog sokola te Hrgovići. "Molimo sve sudionike u prometu, kao i posjetitelje festivala, za strpljenje i dodatni oprez te da se pridržavaju privremene prometne regulacije", poručili su iz Grada.