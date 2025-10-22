HŽ javlja o novoj obustavi vlakova u Zagrebu i okolici: Počinje sutra, bit će značajnih poremećaja

Od 23. listopada do 6. studenoga 2025. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima - rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa, javljaju u HŽ infrastrukturi.

Kako su obavijestili, ovo je raspored: od 23. listopada do 6. studenoga između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi, od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad te između kolodvora Sesvete i Vrbovec te od 27. do 29. listopada te 31. listopada od 11.00 do 15.00 sati između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec.

U tome razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Virovitice, Novske i Savskog Marofa. Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Malo groblje vlakova na Ranžirnom kolodvoru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebna organizacija prometa po danima nalazi se na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. "Molimo putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice", obavijestili su u HŽ Infrastrukturi putnike.

U tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza. "Zbog posebne organizacije prometa očekuju se kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje", napominju.

Po završetku obaju projekata, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026.