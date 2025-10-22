Naši Portali
DO 6. STUDENOG

HŽ javlja o novoj obustavi vlakova u Zagrebu i okolici: Počinje sutra, bit će značajnih poremećaja

Zagreb: Oleg Butković sudjelovao je na puštanju u promet prvog baterijskog vlaka
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
Autor
Hana Ivković Šimičić
22.10.2025.
u 15:27

Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Od 23. listopada do 6. studenoga 2025. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima - rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa, javljaju u HŽ infrastrukturi. 

Kako su obavijestili, ovo je raspored: od 23. listopada do 6. studenoga između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi, od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad te između kolodvora Sesvete i Vrbovec te od 27. do 29. listopada te 31. listopada od 11.00 do 15.00 sati između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec.

U tome razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Virovitice, Novske i Savskog Marofa. Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Malo groblje vlakova na Ranžirnom kolodvoru

Posebna organizacija prometa po danima nalazi se na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. "Molimo putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice", obavijestili su u HŽ Infrastrukturi putnike. 

U tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza. "Zbog posebne organizacije prometa očekuju se kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje", napominju. 

Po završetku obaju projekata, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026.

Glavni kolodvor Zagreb radovi HŽ Infrastruktura vlakovi

