Hranu vozimo besplatno onima do kojih "obični" dostavljači ne dolaze

Automobile imamo, pa 'ajmo - vrlo jednostavno jer, kažu, posve je to normalno, objašnjavaju nam momci iz Spin Cityja zašto su se i oni uključili u lanac onih koji posljednjih dana pomažu posebno ranjivim skupinama ljudi, kojima se ni pod koju cijenu ne preporučuje izlazak iz kuće. Brunu-Marka, Tomasa, Matu i Edija srećemo ispred velikog Konzuma u Španskog, dok sa sobom "tegle" vrećice pune namirnica, higijenskih potrepština, ali i pokojeg slatkiša. Uputili su se u Borčec, kvart u Podsusedskom Dolju na zapadu Zagreba. Baš tamo jer, objašnjavaju nam, lokacija je koja nije "s ruke" te većina dostavljača jednostavno gore ne vozi. A i volonterima koji se koriste biciklima ili javnim prijevozom lokacija je teško dostupna.

- Nama je to puno lakše automobilom - govori nam Bruno-Marko Jakubec pa otkriva kako im je prvi posjet gospodinu koji prima kemoterapiju, imunitet mu je oslabljen i jednostavno ne smije napustiti svoj dom, osim ako je to za odlazak u bolnicu. Nose mu sve što je naručio, kaže Jakubec, ali s njim neće kontaktirati. Točnije, gospodina neće vidjeti, već će, kad dođu na njegovu adresu, sve donijeto ostaviti pred vratima i nazvati ga telefonom da ispred praga pokupi stvari. Na put će u dezinficiranom automobilu jer, kako kaže direktor Urban Mobilityja Matija Krznar, vozila se redovito čiste, što izvana, to iznutra.

- Sve to obavit ćemo, naravno, uz mjere zaštite, odnosno u rukavicama, a susret je bolje izbjeći, zbog gospodinova zdravlja - objašnjava Bruno-Marko, pa dodaje da su na raspolaganju, pogotovo radi li se o lokacijama koje nisu lako dostupne. Mlada ekipa inače radi logistiku i organizaciju flote Spin Cityja, odnosno tvrtke Urban Mobility, čiji se električni automobili mogu vidjeti po metropoli jer ondje se mogu unajmiti beskontaktno putem mobilne aplikacije prema potrebi, na minute, na sat ili cijeli dan. Proces je inače jednostavan, potrebna je samo registracija na spincity.hr, nakon čega se putem aplikacije locira vozilo, sjedne u njega, odveze na željenu lokaciju i ondje ostavi, a dečki iz Spin Cityja ga pokupe i stave na punjenje. Usluge ove tvrtke zato koristi i Tomas Dolački, koji se pridružio momcima iz Spin Cityja na ovoj "akciji".

- Radim inače u Njemačkoj, ali kako je ovo sve skupa krenulo, odlučio sam ostati. Javio sam se dečkima da želim pomoći, mislim da tako mogu biti koristan - kaže Dolački, dok mladići otkrivaju da ih se dobiti može na 091 1583 003 ili preko facebook grupe Jedni za druge. I ondje postoji besplatni telefonski na koji se može nazvati, bilo za volontere s autom ili one koji idu pješice te biciklom. Broj je aktivan u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, on je 0800 900 890, a na njega se, među ostalima, javlja i Nika Bokić.

- Za pomoć zovu nas uglavnom stariji ljudi, a ako nazovu mlađi, onda su to oni koji su zabrinuti za svoje susjede i roditelje ili oni koji nas pitaju kako se mogu uključiti u volontiranje - govori Nika Bokić, pa dodaje da predaha od javljanja na telefon baš i nema. Na njoj je da svakome zapiše ime i prezime, adresu i kvart, ali i ono što volonter treba donijeti. U Jedni za druge onda raspodjeljuju posjete prema tome koliko čega nekome treba i ima li volonter auto ili može sve obaviti pješice.

- Nije ovo samo pomaganje drugima nego i sebi - kaže Nika Bokić, inače studentica, koja kaže da joj javljanje na besplatni humanitarni telefon omogućuje da ostane u kontaktu s drugima i u ovo vrijeme kad se socijalna distanca preporučuje.