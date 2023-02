Građanska inicijativa priprema prosvjed: 'Riskiramo spalionice u ionako iznimno zagađenom gradu'

Građanska inicijativa Stop spalionici na Rebru objavila je da će organizirati prosvjed u subotu u 10.30 sati. Napisali su na Facebooku da će se okupiti kod sjevernog ulaza u Maksimir, a potom će se Bukovačkom cestom ići do zelene površine nasuprot glavnom ulazu u KBC.

– Ako ovo ne zaustavimo, riskiramo spalionice na svakom koraku u ionako iznimno zagađenom gradu – poručili su iz inicijative koja je nastala kao rezultat nezadovoljstva Zagrepčana, poglavito onih koji žive u Maksimiru, nakon saznanja da bi se na pedesetak metara od prvih kuća, sa sjeveroistočne strane Rebra, trebala graditi spalionica infektivnog medicinskog otpada.

Pokrenuli su i peticiju protiv postrojenja, koju je dosad potpisalo više od 6700 ljudi. Podjetimo, i dalje je u tijeku javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš buduće spalionice, a traje do do 20. veljače, što znači da Zagrepčani do tada mogu slati svoje upite i primjedbe na adresu Ministarstva i na mail okolis.puo@mingor.hr te ih upisivati u knjigu u zgradi Gradske uprave.

