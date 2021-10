Grad traži tko će u Zagrebu za 11 milijuna kuna održavati javne zahode

Javni zahod u Cesarčevoj mjesečno posjeti oko 250.000 ljudi. Onaj u pothodniku na Glavnom kolodvoru 180.000, a na Kaptolu 80.000. A svi drugi zagrebački javni nužnici puno su manje posjećeni pa se, primjerice, kad se govori o onima na Kvatriću, Branimirovoj, Mihaljevcu ili kod ulaza u Maksimir, barata brojkom od nekoliko desetaka ljudi. Stoga je važno i da su ti WC-i besprijekorno čisti pa je Grad Zagreb raspisao natječaj za usluge popravaka i održavanja javnih zahoda koji je “težak” 11 milijuna kuna.

Procijenjena je to vrijednost, deset milijuna odnosi se na popravak i održavanje, a milijun kuna planirano je za sve rezervne dijelove i eventualne sanacije koje naručitelj nije mogao predvidjeti. Brinut će se tako onaj tko posao dobije za trideset javnih zahoda, a morat će paziti, dakle, na čistoću, ali i na to da su postojeće instalacije, uređaji i sanitarna oprema tehnički ispravni te voditi dnevnik o tome. Dužni su i osigurati svakodnevno dežurstvo osoba, radnim danom, vikendom i blagdanom, od 0 do 24 sata. Obvezna je i dezinfekcija, a ugovor koji počinje vrijediti nakon potpisivanja, stoji u dokumentaciji, neće trajati dulje od godinu dana. Za iznos od 11 milijuna kuna tvrtka koja dobije posao morat će financirati i sredstva za čišćenje WC-a, i to ona koja odgovaraju ekološkim standardima. Ponude se primaju do 16. studenoga.