Grad: 'Početak radova na trećoj dionici produžene Branimirove očekuje se na ljeto, a završetak na proljeće 2026.'

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za izvođenje radova na trećoj dionici produžene Branimirove ulice, od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata na istoku grada, poručuju s Radićeva trga. Početak radova očekuje se tijekom ljeta, uz očekivani završetak na proljeće 2026. godine.

Treća dionica, duljine oko 800 metara, spaja se s Varaždinskom cestom, a uključuje dva nova semaforizirana raskrižja, biciklističko-pješačku infrastrukturu, rekonstrukciju postojećih kolnika te dodatna autobusna stajališta.

"Nakon što izvedemo sve tri dionice Branimirove i Kolakovu ulica, građani Sesveta i Dubrave imat će kvalitetnu alternativu za kretanje kroz istočni dio grada, i tako ćemo dijelom rasteretiti preopterećene Aveniju Dubrava i Zagrebačku cestu", istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Foto: Grad Zagreb

Naime, riječ je o projektu koji se odvija u tri faze. Prva dionica, 1.2 kilometra od Zagrebačke do Brestovečke dovršena je 2024. godine, a druga i treća faza će zajedno spojiti Branimirovu ulicu od Brestovečke sve do Varaždinske ceste. Ukupna vrijednost radova za preostale dvije dionice procjenjuje se na 15 milijuna eura bez PDV-a, a radovi se financiraju iz gradskog proračuna. Paralelno s Branimirovom napreduje i projekt produžene Kolakove ulice. Za treću etapu je također u tijeku natječaj za izvođenje radova, a uskoro kreću radovi i na produžetku ulice Klin do ulice Lektrščica na sjeveru.