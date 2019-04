O čemu se radi

Građane iznenadile neobične poruke na stupovima u Dubravi: 'Tko bi rekao...'

Po stupovima ulične rasvjete polijepljene su romantične poruke poput "Medu moj i šećeru" i "Ma uzmi me za ruku i vodi me". Za one koji ne znaju, radi se o stihovima pjesme "Medu moj i šećeru" nekad ultrapopularne skupine Neki to vole vruće.