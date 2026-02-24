Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PITANJE PARKA U NOVOM ZAGREBU

Zaiskrilo na 'aktualcu': Vi ste nadrinačelnik, samo radite ankete! Tomašević: Ne razumijete jer ne upravljate Gradom

Zagreb: Sjednica gradske skupštine
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
24.02.2026.
u 11:42

U svibnju prošle godine je završio natječaj za izradu studije za park Novi Zagreb s rokom trajanja osam mjeseci, rok je prošao, studija se nije napravila, komentirala je zastupnica Milka Rimac Bilušić

Na aktualnom satu u Skupštini danas su posebno aktivne zastupnice stranke Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista. Zastupnica Milka Rimac Bilušić raspitala se oko budućeg parka u Novom Zagrebu.

- Vi ste nadrinačelnik, kad ne znate što bi, vi građanima dajete ankete. U svibnju prošle godine je završio natječaj za izradu studije za park Novi Zagreb s rokom trajanja osam mjeseci, rok je prošao, studija se nije napravila, sada imamo anketu koja traje mjesec dana. Možemo reći i po pitanju tržnica koje se urušavaju i po pitanju parka, svakog tjedna anketa jedna. Što ste točno, otkad ste na vlasti, napravili po pitanju parka Novi Zagreb, koliko ste kvadrata privatnog zemljišta u 5 godina otkupili i kakvi su operativni planovi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa? - pitala je zastupnica gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

– Vaš je jedini posao da kritizirate sve što smo napravili. Kako ste me pitali, tako ću vam i odgovoriti – rekao je Tomašević. – Treba građanima jasno reći, park se neće dogoditi u ovom mandatu, a vašim tempom neće niti cijelo desetljeće, srećom vas tako nećemo gledati na vlasti. Vi se samo bavite PR-om. Vaša vlast je od zelene postala anketna, u svom mandatu niste izgradili niti jedan park, a parkovnih površina je 300.000 kvadratnih metara manje – uzvratila je M. Rimac Bilušić.

– Ne razumijete proceduru, što je gradski projekt, kada se može ići u otkup zemljišta, ne razumijete kada se može ići u izvlaštenje, kako se tek nakon građevinske može ići u javnu nabavu. Ništa to ne razumijete jer i ne trebate, ne upravljate Gradom. Nećete nikada ni upravljati. Na vam je samo da bacate floskule. U šest mjeseci ne možete niti upravljati klubom u Skupštini, dvoje ljudi vam je već otišlo – rekao je Tomašević. 

Ključne riječi
milka rimac bilušić Tomislav Tomašević Zagreb aktualni sat skupština

Komentara 11

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
11:54 24.02.2026.

Imamo na vlasti u Zagrebu ljude , politićare , koji bježe od rada kao vrag od tamjana. Samo s erade studije , ankete , programi za Mega projekte ina koncu ništa o dsve ga toga. A vrijeme i mandati im promiću u neradu.P aoni nisu u 5 godina uspjeli sagraditi-sanirati školu u Dragonožcu a da i projektu Jakuševec i ne govorimo.Jednom rijećju Nesposobniiiiii i neodgovorni prema gradu Zagrebu.

MM
Marljivi mrav
11:50 24.02.2026.

Od sad čitam samo članke koji se plave. Ove crvene više ne diram , niti me zanimaju.

Avatar Burviles
Burviles
11:51 24.02.2026.

umjesto tužbe Mišiću i svito prošečite Zagrebom od Kvatriča do Britanca !!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!