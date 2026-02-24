Zaiskrilo na 'aktualcu': Vi ste nadrinačelnik, samo radite ankete! Tomašević: Ne razumijete jer ne upravljate Gradom

Na aktualnom satu u Skupštini danas su posebno aktivne zastupnice stranke Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista. Zastupnica Milka Rimac Bilušić raspitala se oko budućeg parka u Novom Zagrebu.

- Vi ste nadrinačelnik, kad ne znate što bi, vi građanima dajete ankete. U svibnju prošle godine je završio natječaj za izradu studije za park Novi Zagreb s rokom trajanja osam mjeseci, rok je prošao, studija se nije napravila, sada imamo anketu koja traje mjesec dana. Možemo reći i po pitanju tržnica koje se urušavaju i po pitanju parka, svakog tjedna anketa jedna. Što ste točno, otkad ste na vlasti, napravili po pitanju parka Novi Zagreb, koliko ste kvadrata privatnog zemljišta u 5 godina otkupili i kakvi su operativni planovi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa? - pitala je zastupnica gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

– Vaš je jedini posao da kritizirate sve što smo napravili. Kako ste me pitali, tako ću vam i odgovoriti – rekao je Tomašević. – Treba građanima jasno reći, park se neće dogoditi u ovom mandatu, a vašim tempom neće niti cijelo desetljeće, srećom vas tako nećemo gledati na vlasti. Vi se samo bavite PR-om. Vaša vlast je od zelene postala anketna, u svom mandatu niste izgradili niti jedan park, a parkovnih površina je 300.000 kvadratnih metara manje – uzvratila je M. Rimac Bilušić.

– Ne razumijete proceduru, što je gradski projekt, kada se može ići u otkup zemljišta, ne razumijete kada se može ići u izvlaštenje, kako se tek nakon građevinske može ići u javnu nabavu. Ništa to ne razumijete jer i ne trebate, ne upravljate Gradom. Nećete nikada ni upravljati. Na vam je samo da bacate floskule. U šest mjeseci ne možete niti upravljati klubom u Skupštini, dvoje ljudi vam je već otišlo – rekao je Tomašević.