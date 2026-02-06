Prolistajte veliki Večernjakov specijal: Samoborski fašnik – Srakoslet za 200 let

Samoborski fašnik, jedna od najdugovječnijih karnevalskih manifestacija u ovom dijelu Europe, ove godine obilježava veliko jubilarno izdanje. Tradicija organiziranog fašnika u Samoboru traje više od dva stoljeća, a tijekom tog vremena razvio se u prepoznatljiv kulturno-turistički događaj koji svake godine privlači tisuće posjetitelja.

Večernjakov specijal: Fašnik

Ovogodišnji fašnik donosi višednevni program koji uključuje dječje i velike fašničke povorke, maskenbale, koncerte, predstave i tradicionalne ceremonije poput preuzimanja vlasti Slobodnog fašničkog grada Samobora i završnog spaljivanja Princa Fašnika. Manifestaciju organiziraju Grad Samobor, Turistička zajednica grada Samobora i Fašnička republika, uz sudjelovanje brojnih udruga, škola i kulturnih društava.

Večernji list u posebnom prilogu donosi priče o povijesti Samoborskog fašnika, njegovim simbolima i likovima poput Princa Fašnika, Sudca i Fiškala, kao i o satiri koja je oduvijek bila zaštitni znak ove manifestacije. Kroz tekstove, fotografije i svjedočanstva sudionika prikazan je razvoj fašnika od lokalne tradicije do velike regionalne manifestacije.

Posebna pažnja posvećena je ulozi fašnika u identitetu Samobora, ali i njegovu gospodarskom i turističkom značaju. Tijekom fašničkog razdoblja grad postaje pozornica na otvorenom, a središnji trg i okolne ulice pretvaraju se u prostor maski, glazbe i satire. U prilogu donosimo i pregled programa te priče organizatora i sudionika koji ističu kako je fašnik prije svega mjesto na kojem humor i tradicija već dvjesto godina idu ruku pod ruku.