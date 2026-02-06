Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAJE OD 6.2. DO 17.2.

Prolistajte veliki Večernjakov specijal: Samoborski fašnik – Srakoslet za 200 let

VL
Autor
Večernji.hr
06.02.2026.
u 11:48

U prilogu donosimo i pregled programa te priče organizatora i sudionika koji ističu kako je fašnik prije svega mjesto na kojem humor i tradicija već dvjesto godina idu ruku pod ruku.

Samoborski fašnik, jedna od najdugovječnijih karnevalskih manifestacija u ovom dijelu Europe, ove godine obilježava veliko jubilarno izdanje. Tradicija organiziranog fašnika u Samoboru traje više od dva stoljeća, a tijekom tog vremena razvio se u prepoznatljiv kulturno-turistički događaj koji svake godine privlači tisuće posjetitelja.

Večernjakov specijal: Fašnik

Ovogodišnji fašnik donosi višednevni program koji uključuje dječje i velike fašničke povorke, maskenbale, koncerte, predstave i tradicionalne ceremonije poput preuzimanja vlasti Slobodnog fašničkog grada Samobora i završnog spaljivanja Princa Fašnika. Manifestaciju organiziraju Grad Samobor, Turistička zajednica grada Samobora i Fašnička republika, uz sudjelovanje brojnih udruga, škola i kulturnih društava.

Večernji list u posebnom prilogu donosi priče o povijesti Samoborskog fašnika, njegovim simbolima i likovima poput Princa Fašnika, Sudca i Fiškala, kao i o satiri koja je oduvijek bila zaštitni znak ove manifestacije. Kroz tekstove, fotografije i svjedočanstva sudionika prikazan je razvoj fašnika od lokalne tradicije do velike regionalne manifestacije.

Posebna pažnja posvećena je ulozi fašnika u identitetu Samobora, ali i njegovu gospodarskom i turističkom značaju. Tijekom fašničkog razdoblja grad postaje pozornica na otvorenom, a središnji trg i okolne ulice pretvaraju se u prostor maski, glazbe i satire. U prilogu donosimo i pregled programa te priče organizatora i sudionika koji ističu kako je fašnik prije svega mjesto na kojem humor i tradicija već dvjesto godina idu ruku pod ruku.

Ključne riječi
fašnik Samobor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!