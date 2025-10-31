FOTO Zaprešićki 'Breaking Bad': Uhićen 33-godišnjak, u kući mu našli drogu, vakuumirke i opremu za pakiranje

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem iz Zaprešića zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prodajom droge. Sumnja se da je protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga nabavljao veće količine kokaina, amfetamina, marihuane i psilocibinskih gljiva, koje je čuvao, vagao i prepakiravao u kući u kojoj živi te potom preprodavao na ilegalnom tržištu.

Policajci su ga u četvrtak u popodnevnim satima uočili na ulici u Zaprešiću, gdje im je svojim ponašanjem privukao pažnju. Nakon provjere identiteta, muškarac im je dragovoljno predao dva paketića s ukupno 1,7 grama kokaina, kao i novac za koji se sumnja da je pribavljen prodajom droge. Iste večeri uslijedila je pretraga kuće kojom se koristi, a ondje je pronađena veća količina raznih droga i opreme za pakiranje. Policija navodi kako je zaplijenjeno više od 3,2 kilograma marihuane, gotovo 4,9 kilograma amfetamina, 194 grama kokaina te 41 gram psilocibinskih gljiva, kao i digitalna vaga, uređaj za vakumiranje i ambalaža za daljnju distribuciju. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, a 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.