Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIK ULOV POLICIJE

FOTO Zaprešićki 'Breaking Bad': Uhićen 33-godišnjak, u kući mu našli drogu, vakuumirke i opremu za pakiranje

Uhićen diler u Zaprešiću: u kući mu pronađeno više od osam kilograma droge
Foto: PUZ
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 13:36

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, a 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem iz Zaprešića zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prodajom droge. Sumnja se da je protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga nabavljao veće količine kokaina, amfetamina, marihuane i psilocibinskih gljiva, koje je čuvao, vagao i prepakiravao u kući u kojoj živi te potom preprodavao na ilegalnom tržištu.

Policajci su ga u četvrtak u popodnevnim satima uočili na ulici u Zaprešiću, gdje im je svojim ponašanjem privukao pažnju. Nakon provjere identiteta, muškarac im je dragovoljno predao dva paketića s ukupno 1,7 grama kokaina, kao i novac za koji se sumnja da je pribavljen prodajom droge. Iste večeri uslijedila je pretraga kuće kojom se koristi, a ondje je pronađena veća količina raznih droga i opreme za pakiranje. Policija navodi kako je zaplijenjeno više od 3,2 kilograma marihuane, gotovo 4,9 kilograma amfetamina, 194 grama kokaina te 41 gram psilocibinskih gljiva, kao i digitalna vaga, uređaj za vakumiranje i ambalaža za daljnju distribuciju. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, a 33-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.
Ključne riječi
PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja