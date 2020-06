Fina klopa uz dobru glazbu na prvom Food Truck Festu

Bijeg od gradske vrućine, šetnja uz plažu zagrebačkog mora, dobra glazba i fina klopa. Zvuči sjajno, a upravo takav recept za opuštanje donosi novo ljetno osvježenje koje u metropolu stiže na kotačima i uvelike će obogatiti i njezinu street food festivalsku scenu.

Dječja i piknik zona

Od 1. do 5. srpnja, naime, na Jarunu se održava prvi hrvatski Food Truck Festival, a smjestit će se na livadu tik do tamošnjeg Aquarius kluba. Organizira ga ekipa iz tvornice zabave iz koje je izašao Fresh Island, jedan od najvećih ljetnih festivala na Jadranu. Najavljuju da su, uz bogat dnevni i noćni program te tematske obiteljske, dječje, piknik i animacijske zone, za prvo izdanje manifestacije osigurali jedinstvene lokalne, veganske, zdrave i orijentalne specijalitete. Posjetitelji će tako moći isprobati street food izvedbu BarBaQ trucka u smoker varijanti, indonezijske delicije koje će pripremati Apululu te fuziju azijske i europske gastrokulture iz Munchy kuhinje. Za žedna će se nepca, među ostalima, pobrinuti koktel majstori i Pivovara Medvedgrad, a zaslađivanje, posebice za klince, zagarantirano je uz Refresh ‘n’ Go prikolicu.

Otvorenje festivala obilježit će afterwork piknik druženje od 16 sati uz nastupe DJ-a i gastroprezentacije na svakom kamionu, a navečer nastupa Ljetno kino. Tijekom pet dana, usto, Truck live pozornica bit će, najavljuju organizatori, meka vrhunskih uličnih i profesionalnih glazbenika poput Scifidelity Orchestra, Public Hit Factoryja, Gypsy Groovea te Joe Panda & Banda, čiji koncerti počinju u 19 sati, a u pauzama će atmosferu zagrijavati poznata zagrebačka DJ imena.

Ulaz je besplatan

Vikend after partyji zakazani za 3. i 4. srpnja, pak, preselit će se iza ponoći na terasu Aquariusa, a ulaz na sva festivalska događanja, poručuju, besplatan je.