Evo što je sve na rasporedu posljednjeg tjedna Ljetnog diskonta kulture

PROSTI FAKTORI / STAND UP COMEDY SHOW /

Petak, 24.7. u 21 sat

Dvorište CeKaTe Za kraj ljetne sezone stand up comedy predstava u dvorištu Centra za kulturu Trešnjevka i završetak Ljetnog diskonta kulture, pod otvoreno nebo ljetne pozornice CeKaTe-a u petak 24. srpnja dolazim sa svojim solo showom Prosti Faktori. Broj mjesta je ograničen i smanjen kako bi svi bili sigurni i imali adekvatan razmak. Ponesite piće (unos pića dozvoljen), smjestite se u udobne stolice i uživajte u gotovo dva sata stand up komedije. ➤PROSTI FAKTORI: Sex, muško ženski odnosi, crkva, politika – nema tabua! Ovo je show koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Misli koje se u njemu izgovaraju mnoge su nasmijale do suza, ali su nekima i povrijedile osjećaje ćudoređa. Ima tu svega. Ima raznih prostota. Svašta se rastavlja. Na proste faktore.