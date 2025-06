Emotivni Tomašević otkrio nam je kome je posvetio pobjedu: Bez njezine žrtve ne bih mogao raditi ovaj posao

Tomislav Tomašević pobijedio je na lokalnim izborima u Zagrebu te je osvojio drugim mandat za gradonačelnika. Nakon što su obrađeni svi glasovi, Tomašević je osvojio 130.996 glasova dok je Marija Selak Raspudić svojila 96.590 glasova.

- Dobili smo mandat, to je obevaza za dalje, za nastavak, taj mandat obvezuje prije svega, to je odgovornost - kazao je Tomašević novinarima nakon što je održao gov or na pozornici u Tvornici, a potom je odgovorio na pitanje našeg novinara kome posvećuje pobjedu.

- Posvećujem pobjedu obitelji, roditeljima, supruzi... Posebice supruzi koja čini veliku žrtvu da bih ja mogao raditi ovaj posao - rekao je Tomašević.

- Ponosan smo što smo pobjedu izborili s pozitivnom kampanjom dok su nas drugi kandidati blatili i pričali o nama mi smo pričali o tome što ćemo napraviti za Zagreb. Novi mandat nas obvezuje ne samo prema onima koji su glasali za nas nego i prema onima koji su glasali za moju protukandidatkinju. Nakon mandata oporavka slijedi mandat razvoja od kojega će koristi imati svi - rekao je u svom govoru Tomašević.