Ekipa maturanata Elektrotehničke škole izradila kartice za turiste: Daju preporuke kamo na kavu, ručak...

Stavili smo se u ulogu turista u svom gradu i zapitali se kamo bismo voljeli ići. Potom smo i obišli brojna mjesta te sastavili listu onih koja su nam se najviše svidjela. Prvotna je ideja bila izraditi vodič u obliku knjižice, ali nakon razgovora s profesoricom odlučili smo se na kartice, a mislimo i da naš projekt ima velik potencijal za daljnji razvoj – govore Saša Belščak, Karin Deisinger, Nermin Ćoralić, Ivan Orešić, Jakov Voloder i Niko Krš Sumajstorčić, vesela ekipa iz 4. g razreda Elektrotehničke škole koja je osmislila projekt "Zagreb All in One".

Sustav je definitivno efikasan

Riječ je o praktičnom privjesku s pet kartica s najzanimljivijim lokacijama u metropoli, i to u kategorijama kafića, restorana, muzeja, kazališta i rekreacije. Na svakoj je pet prijedloga, a na dnu kartice QR kod s uputama kako doći do lokacije. Nastao je u sklopu projekta "Odredište: Zagreb", koji provodi gradska Turistička zajednica, a početna zamisao skupine maturanata, otkriva mentorica prof. Marija Prebeg Bukovčan, poklopila se s inspiracijom iz njezina privatnog života.

– Na kraju školske godine uvijek bih s kćeri odvojila dan kad bismo se ponašale kao turisti u Zagrebu, obišle neki muzej ili otišle na predstavu, u restoran, napravile nešto zabavno. Razmišljala sam kako bi bilo dobro to pretočiti u kartice za turiste, no nisam to spomenula učenicima, ali na kraju je ispalo da smo imali istu ideju – objašnjava.

VEZANI ČLANCI:

I đaci su, ističu, inspiraciju pronašli u svojim iskustvima, ali s turističkih putovanja u druge gradove.

– Svi smo barem jednom bili u situaciji da smo morali pretraživati internet, ispitivati lokalce i čitati recenzije kako bismo doznali što treba vidjeti ili kamo ići na ručak pa smo ovim karticama željeli eliminirati taj proces za one koji dođu u Zagreb – kaže Saša, koji je bio i koordinator projekta.

U potrazi za idealnim mjestima u metropoli, lokacije su osobno obilazili. Bio je to, kažu, zabavan, ali i naporan proces, a na projektu su radili osam mjeseci. Na karticama su se tako, primjerice, našli Muzej prekinutih veza i MSU, kazališta Exit i Komedija, Grif bar i Kraš choco&cafe, restoran Stari fijaker i Krojačnica te Rooftop pool i Bowling centar, a s obzirom na to da je nastao na temelju njihovih preferencija i potreba, napominju, odabir je ponajprije namijenjen mladima. U nadogradnji ideje pak izradili su i karticu svog savršenog dana u Zagrebu, koja je, kažu, cjelovito iskustvo i gotov prijedlog za turiste, a na njoj preporučuju kavu u dvorištu Bacchus jazz bara, obilazak Muzeja iluzija, ručak u mekPer'su, predstavu u Kerempuhu te razonodu u Amazingi.

Budući da je kavoljubac, u ulozi počasnoga predsjednika kategorije lokala u kojima se može uživati u popularnom jutarnjem napitku našao se Nermin, koji usto nije iz Zagreba pa ekipa kroz šalu kaže da su na njemu i testirali ideju.

– Lijepo je započeti dan na nekom mjestu s dobrom kavom, ali turistima takva mjesta nije lako pronaći. Stoga smo mi odradili težak zadatak i obišli brojne lokale da bismo odabrali najbolje. I mogu potvrditi efikasnost našeg sustava jer sam otkrio puno sjajnih mjesta – govori Nermin.

Kviz za personaliziranu verziju

U dizajnu kartica, napominje Saša, pomogla im je njegova djevojka Paula Turčić, koja studira na Akademiji likovnih umjetnosti, a zahvalni su i gradskoj Turističkoj zajednici jer su, kaže Karin, dio novca koji su dobili za provedbu projekta odvojili za kupnju prijeko potrebne opreme za školu, poput printera, rezača, plastifikatora i ostalog alata.

A drže i kako bi se "Zagreb All In One" mogao dalje razvijati, primjerice po drugim preferencijama i kategorijama, a i u tom segmentu već imaju nove ideje.

– Bilo bi idealno napraviti web-stranicu na kojoj bi turisti mogli riješiti kviz na temelju kojeg bi dobili svoju personaliziranu karticu koja bi uzela u obzir njihovu dob i stvari koje ih zanimaju. Ona bi mogla biti u digitalnom obliku, ali uz opciju da je turist preuzme i isprintanu, primjerice u Turističkoj zajednici, bio bi to i suvenir koji bi ih uvijek podsjećao na mjesta koja su posjetili u našem gradu – poručuju maturanti iz Elektrotehničke škole.

FOTO Na zagrebačkom Hipodromu održano finale jednog od najstarijih sportskih natjecanja u zemlji