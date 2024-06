Zagrebom vozi taksist mađioničar: Rutu začinjava zagonetkama, a na kraju vožnje putnike voli nagraditi trikom

Čeka na taksi-stajalištu, ima taksimetar, prevozi putnike od točke a do točke b... Na prvu, samo još jedan obični taksi koji kruži pretrpanim zagrebačkim prometnicama i probija se kroz gužvu kako bi klijente na vrijeme dovezao do cilja, no već na drugi pogled jasno je da nije tako. Odaje ga tabla na krovu auta jer se između dvaju slova krije sličica šešira iz kojeg viri zec, a taksi vozi mađioničar Žarko Tomašević Rico.

Klijenti daju visoke ocjene

– Nisam čuo da u Zagrebu postoji još koji taksist mađioničar osim mene – govori nam Rico, koji se mađioničarstvom bavi, kako kaže, "ne baš dugo, samo 49 godina". U mirovini je, taksira oko četiri sata dnevno, a može ga se uloviti putem Uber ili Bolt aplikacije.

– Bez obzira na to u kakvom je raspoloženju putnik kada uđe u vozilo, važno mi je da iziđe s osmijehom na licu – nastavlja simpatični taksist mađioničar, koji se voli družiti i uveseljavati ljude. I svaku vožnju začiniti vicevima i zagonetkama.

– Imam ih kao u priči, a ako mogu, postavljam ih cijelim putem, no nakon dvije ili tri uvijek pitam putnike: "Hoćemo li dalje?" Nitko mi dosad nije rekao ne. Ljudi se danas više ne znaju čuditi i zabavljati, a ja im pokušavam vožnju učiniti što zanimljivijom – objašnjava Rico. Postavlja, dodaje, logične i jednostavne zagonetke, no u 99% slučajeva ne dobije odgovor. U preostalom su postotku pak oni s kojima se znao i natjecati, iako ga je, ističe, jako teško prevariti. Jednog je putnika, prisjeća se, vozio triput u danu, i to sasvim slučajno, a u svakoj bi se vožnji "prepucavali" zagonetkama. I iako se putnik borio, kroz smijeh će Rico, morao je potpisati kapitulaciju jer ga je pobijedio rezultatom 7:0.

Takav pristup poslu i klijentima rezultirao je i pozitivnim reakcijama putnika, što potvrđuju ne samo recenzije i ocjene na aplikacijama, nego i Zagrepčani koji ga već i prepoznaju na ulici.

– A kada mi je netko simpatičan i kada vidim da sam ga zainteresirao zagonetkama, poželim ga nagraditi i barem jednim trikom – govori Rico. To pak znači da u taksiju uvijek mora imati nešto od rekvizita, a po završetku vožnje se staklena čaša na stalku odjednom počne savijati ili prerezane špage ponovno postaju spojene. – No važno je napomenuti da u autu, dok se vozimo, ne izvodim nikakve trikove jer je sigurnost na prvom mjestu – naglašava Rico.

Iako već i ptice na grani znaju da mađioničari ne otkrivaju svoje tajne, on ima nekoliko trikova koje rado podijeli s putnicima. Katkad se, domeće, osjeća i kao psiholog jer se u poslu susreće s različitim ljudima koji imaju i sretne i tužne priče. A drago mu je kada može pomoći i nekoga uvjeriti da nije sve tako crno.

– Jednom sam vozio ženu i dijete k njezinim roditeljima jer ih je muž izbacio iz kuće. Kada smo došli, izišla je iz auta s osmijehom na licu, a oni su je gledali i govorili: "Čekaj malo, ti se smiješ, a muž te izbacio." Bio sam baš sretan jer sam je uspio barem nakratko uveseliti – prisjeća se Rico.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zec iz šešira i hod na štulama

Kada bi morao birati, odlučio bi se za mađioničarstvo, ne za taksiranje. To je ljubav koju nosi još iz djetinjstva, a sve je počelo kada mu je otac pokazao trik s tri zrna kave. Nije mu htio otkriti tajnu pa je Rico proveo nekoliko mjeseci dok ga nije uspio shvatiti. Tako se u njemu rodio mađioničar, a ubrzo je počeo i nastupati u predstavama, na rođendanima, manifestacijama, što radi i danas. Iza njega je doista bogata karijera, ali ima jednu neostvarenu želju, nastupati u cirkuskom šatoru. I nije samo mađioničar koji iz šešira vadi zečeve, već hoda i na štulama, pretvara se u maskote, a 1988. postao je prva osoba koja je vozila automobil zavezanih očiju, i to u rodnom Zadru. Ondje je i preko ljeta, kada pauzira od taksiranja jer ga posao mađioničara zove. A rado se odaziva na poziv pa svoj Magic Rico Show izvodi i na ovogodišnjem festivalu Cest is d'Best.

