Dva umjetnička prikaza: Izložbe studenata Grafičkog fakulteta u Zagrebu i akademskog kipara Tea Hercega

Kako likovni elementi — linija, boja, kontrast i ritam — mogu prenijeti ideju o mjestu, ali i izazvati osjećaj poziva u Hrvatsku onima koji ih promatraju, želju za putovanjem i otkrivanjem mjesta? U Galeriji Kontrast u Centru kulture Dubrava, danas s početkom u 18 sati, otvara se izložba turističkih plakata studenata Grafičkog fakulteta u Zagrebu.

Riječ je o izložbi "Između mora i kopna" koja upućuje na simbolički prostor koji Hrvatsku definira kao zemlju raznolikih pejzaža i bogate kulturne topografije gdje se susreću priobalje i unutrašnjost, prirodno i urbano, tradicija i suvremenost. Studenti su inspiraciju pronašli u motivima Lijepe naše poput morske obale, dalmatinskih kala, zagorskih brežuljaka, slavonskih polja žita...

Radovi studenata su zamišljeni kao plakati bez tipografije, bez slogana i uobičajenih komercijalnih konvencija turističkih plakata, a studenti su radili ručno na plohama papira formata B2 s pomoću akrilnih boja i kolaž papira.

– Plakat nije samo promotivni medij, već i prostor vizualne interpretacije identiteta zemlje koji se vidljivo može prikazati likovno i bez riječi. Bez tipografije i bez slogana, bez reklame, svaki je plakat otvorena vizualna meditacija o mjestu, vremenu i sjećanju na atmosferu i boje – kazala je prof.dr.art. Vanda Jurković. Izložba će biti otvorena do 4. prosinca, a više o izložbi pročitajte na linku.

Osim toga, na istoj adresi u Galeriji Vladimir Filakovac, do 3. prosinca održava se izložba akademskog kipara Tea Hercega pod nazivom “Safari”. Njegovi radovi tematiziraju povezanost čovjeka i prirode, povijest i suvremene kulturne izazove.

– Herceg je izrazio jednu temeljnu odrednicu ovoga tematskog ciklusa koji se izravno referira na avanturu, dakle, na izazovno i neizvjesno putovanje u nepoznate prostore divljine ispunjene osjećajima straha, ali, i pustolovne čežnje za otkrivanjem novih obzora i doživljaja, raznih životinja i ptica, te i svih drugih živih stvorenja. Ovom se serijom radova Herceg tematski usustavljuje u veliku animalističku tradiciju koja se može slijediti od samih svitanja europske civilizacije – kazao je likovni kritičar, Milan Bešlić.

Ulaz na obje izložbe je slobodan, a mogu se obići radnim danom od 10 do 20 sati.