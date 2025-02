Društvene igre u zagrebačkim kafićima postale hit: Sjedite s ekipom, zezate se, a usto ste u duelu s T-Rexom

Oko 11.000 kilometara od Zagreba, u srcu južnokorejske prijestolnice, smjestio se pionir specifične supkulture kafića u kojima "politika" nalaže opuštenu atmosferu i po jednu društvenu igru na stolu uz čašu toplog ili hladnog napitka. Šah, Go, Jenga, Taboo, Twister... samo su neke od stotinu igara u kojima su se gosti mogli okušati, a trend koji je u Aziji zaživio prije dva desetljeća nešto kasnije proširio se po cijelom svijetu pa zahvatio i našu metropolu.

– To je posebna vrsta provoda i neka čudna kombinacija toga da sjedimo na kavi i zezamo se, ali istovremeno igramo neku igru u kojoj svatko želi pobijediti – govori nam Marija Edita Feldi. Ona u kafićima najviše gušta uz igre koje će je nasmijati, a favorit su joj kartaške, posebice "Exploding Kittens", koja, kaže, razbija prijateljstva bolje nego "Uno" i "Monopoly".

Zbog zabave u takve lokale najčešće izlazi s društvom, ali i s malom nećakinjom. Omiljeni su joj Crni mačak i Cat caffe jer nude bogat izbor igara, a u njima također vlada super atmosfera. Važno je, objašnjava, da lokali budu prostrani te da imaju velike stolove na kojima se bez problema mogu razviti i opsežnije igre poput "Catana", u kojoj se na otoku grade naselja i trguje resursima.

– Okupljanje na društvenim igrama po kafićima je jednostavnije, ljudima su većinom usput i blizu javnog prijevoza. Puno je lakše reći: "Idemo u Crni mačak" nego "Nađemo se kod Ivana u Gornjem Vrapču". A to je i drukčiji oblik druženja koji se definitivno mora isprobati – kaže Marija Edita, koja je također poklonica trenda, a trenutačno su joj najdraže "Flamecraft", "Gloomhaven" i "Unmatched". U prvoj igrači upravljaju ulicom trgovina koje vode zmajevi, druga nudi složenu "legacy" avanturu punu taktike i borbi, a treća donosi brze dvoboje između legendarnih likova, poput Drakule ili dinosaura iz Jurassic Parka. Želja joj je, dodaje, usavršiti se u kooperativnim inačicama u kojima je cilj "pobijediti igru", a sudjelovala je i na nekoliko turnira.

16.01.2025., Zagreb - Kafic Crni Macak u Mesnickoj ulici u kojem se mogu igrati drustvene igre. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

A da su i natjecanja u društvenim igrama postala popularna, potvrđuje nam Matija Mihoković, voditelj Crnog mačka, prvog board game kafića u Zagrebu koji je i organizator takvih turnira. Na policama lokala u Mesničkoj 12 pronaći se može dvjestotinjak igara, među kojima je odnedavno i klasika poput "Čovječe, ne ljuti se", no fokusirani su uglavnom na one moderne. Svi posjetitelji mogu zaigrati i "Ticket to Ride", "Cascadiju", "Mysterium Park" i "Codenames", ali i bilo koju drugu koju sami donesu.

– Najvažnije nam je bilo pronaći velike četvrtaste stolove pogodne za igre, a gosti kažu da imaju osjećaj kao da su u dnevnom boravku. To je i cilj, da budu u vrevi, u društvu, igraju se i zabavljaju – poručuje Mihoković. Nude i "getaway" verzije, koje su jednostavnije i prigodne za one koji tek ulaze u svijet igara, a pri odabiru ponude u lokalu gledaju što je najpopularnije.

– Dobro je i da igra nema baš milijun komponenti jer ih znamo naći po podu. Ima posjetitelja koji su mrvicu nepažljivi, a važno je da je sve u kutiji kako bi i drugima doživljaj bio potpun – kaže.

Neke se igre u Crnom mačku mogu i kupiti, a imaju i party verzije, poput "Cards against humanity", u kojoj je cilj stvoriti najduhovitije ili najbizarnije kombinacije kartica s pitanjima i odgovorima. Gosti se u lokalu zadržavaju po nekoliko sati, ovisno o tome za koju se igru odluče, a najposjećeniji su između 18 i 23 sata. Osmislili su i geek koktele nazvane "Held Potion", "Jack Sparrow", "Fremen"... a imena su, dakako, dobili po popularnim igrama.