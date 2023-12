Dobre vijesti: Najveće sveučilište u RH dodijelilo više od 500 stipendija, iznos je povećan

privremena regulacija prometa

ZET-ova linija koja je zbog radova promijenila trasu od danas ponovno vozi starom rutom, evo detalja

Do 9. siječnja, zbog Adventa linija 150 će prometovati skraćeno do Ilirskog trga, a zbog obnove Gornjogradske gimnazija do daljnjeg neće koristiti stajalište Katarinin trg