Dobili smo brojke: Evo gdje je u ovoj godini bilo najviše prometnih nesreća, i koji je glavni uzrok

Potegnuo je brzinu više od 180 kilometara na sat, a jurio je jer je bježao od prometne nesreće koju je ranije prouzočio. Onda se vozač zakucao u niz automobila i nije se zaustavio dok nije završio na krovu, nekih petsto metara dalje. Da nije bilo parkiranih auta uz pločnik zasigurno bi nekog sa sobom pokupio, a prizora smrskanih automobila sjećali su se svi stanovici kvarta još mjesecima.

Nema tko nije gledao jezive snimke s prometne nesreće na Aveniji Dubrava koja se dogodila ovog proljeća, jer je to bila jedna od najdramatičnijih u ovoj godini. No, bilo ih je još, poput one u Škorpikovoj kad se auto svom snagom zabio u stup nadvožnjaka, ili na križanju Sesvetske i Selske ulice gdje je, nažalost, jedna osoba smrtno stradala.

Prema podacima policije, u ovoj je godini evidentirano 6775 prometnih nesreća, a više ih je od onih lani za 10 posto, odnosno 631 nesreću. A to jel logično, jer je zbog lockdowna lani bio mnogo manje frekventan promet, pa je i prometnih nesreća bilo manje. No, iako je ove godine bilo više prometnih nesreća, broj umrlih je isti - 45 osoba.

- Ozlijeđeno je ukupno 2.426 osoba (2.214) što je u odnosu na isti period prošle godine 212 osoba više ili porast za 9,6 posto - kažu u Zagrebačkoj policiji. Najčešći uzrok prometnim nesrećama, dodaju dalje, je brzina: Zbog brzine dogodile su se 1.142 prometne nesreće ili 16,8% od ukupnog broja nesreća u 2021. godini, a u njima je poginulo 13 osoba, dok je godinu ranije poginulo 12, a ozlijeđena je 701 osoba ili 28,9 posto d ukupnog broja ozlijeđenih osoba. U odnosu na 2020. godinu bilježimo smanjenje broja nesreća zbog brzine za 2,1% a broj poginulih osoba zbog brzine je u porastu za 8,3% i ozlijeđenih osoba za 12,0%.

Najviše prometnih nesreća, također prema podacima policije, na slijedećim prometnicama i raskrižjima:

Foto: PUZ

Na Slavonskoj je aveniji, dakle, bio isti broj nesreća kao i lani, s istim brojem poginuli, no ozljeđeno ih je ove godine nešto više. Možemo vidjeti da je Branimirova još uvijek jednako opasna kao i proteklih godina, a to govore i brojke, jer je samo na Branimirovoj ozljeđenih ove godine bilo gotovo tri puta više nego na svim ostalim prometnicama iz ove tablice. Križanje Branimirova-Trnava-Osječka, usto, i dalje je jedno od najopasnijih križanja. Dapače, vidi se da je baš ondje bilo najviše prometnih nesreća u prošloj, ali i pretprošloj godini. Stanovnici Maksimira ne bi se pretjerano iznenadili što je popis došlo križanje Maksimirske i Bukovačke ceste jer se ondje prometne nesreće događaju često.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, nije sve tako crno, a kao pozitivni primje u zagrebačkoj policiji izdvajaju rotor Remetinec na kojem se od dana puštanja u promet nakon rekonstrukcije do današnjeg dana dogodilo ukupno šest prometnih nesreća u kojima su tri osobe ozlijeđene, a od 1.1.2021. do 16.12.2021. godine dogodile su se samo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom.

- Zbog povećanja prometnih nesreća i nastradalih osoba, u narednom razdoblju aktivnosti policije biti će usmjerene na pojačani nadzor prometa a posebni naglasak biti će na sprečavanju, odnosno sankcioniranju najtežih prometnih prekršaja -posebice prekršaja tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ (brzina, alkohol, pojas i mobitel) i drugih prekršaja - kažu u PUZ-u.