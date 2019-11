Dobili smo autobus pa do Sesveta više nećemo pješačiti i presjedati...

Kada su jučer ujutro u svom kvartu ugledali ZET-ov minibus koji je stigao da ih odveze u Sesvete, stanovnici Starog i Novog Brestja bili su oduševljeni. Imali su za to i razlog jer od jučer prvi put imaju autobusnu liniju koja prolazi baš njihovim kvartom. ZET je, naime, na zahtjev stanovnika reorganizirao liniju 283 koja odsad prolazi kroz oba njihova naselja i povezuje ih s Dupcem na zapadu i Sesvetama na istoku. Neki nisu posve vjerovali da je to istina dok nisu ugledali vozača kako se zaustavlja pred poštom u Ulici ljubičica.

– Toliko smo godina trubili da nam treba autobus da smo prestali vjerovali da će nas netko i poslušati – kaže Davor Jurčević koji je sa sinom Matom bio jedan od prvih putnika koji se provozao novom linijom.

Uvedena je na probni rok od tri mjeseca, a ako se pokaže da postoji dovoljan interes građana, postat će trajna. Minibus, koji može primiti tridesetak putnika, vozi svaki dan osim nedjelje, i to svakih sat vremena od 5 ujutro do 20.30 sati. Od terminala u Dupcu do izlaznog perona u Sesvetama treba mu otprilike 25 minuta. Tu Brestjani mogu sjesti na vlak i za samo 15 minuta stižu na Glavni kolodvor.

– A odatle za čas dođemo bilo gdje u gradu – objašnjava studentica Gabrijela Jezdec. Dosad je, kaže, da bi stigla na predavanje, morala prvo jednim busom do Dupca, a zatim na drugi do Sesveta i željezničke stanice.

– Ili to ili pješačiti 45 minuta – objašnjava G. Jezdec.

Još jedan razlog zašto je ova linija bila prijeko potrebna, objašnjavaju Brestjani, i jer ih povezuje s administrativnim središtem četvrti, policijom i bankama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nataša Lesi Oduševljena sam što je stigla direktna linija do Sesveta. U Brestju, naime, nema ni jednog bankomata ni velike trgovine, a i općina nam je tamo

Milka Zubčić Drago mi je zbog busa, ali voljela bih da vozi malo češće – na primjer svakih pola sata. Kad idem doktoru, sat vremena je puno za čekati

Đurđica Sulek Nova linija me jako obradovala jer je u naselju mnogo starijih ljudi koji se slabo kreću. Sad samo sjednu na bus