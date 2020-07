Danas je rođendan Nikole Tesle: Položeni vijenci kraj njegovog spomenika

Teslina turbina i zavojnica, istosmjerna struja. Samo neki su to od izumi Nikole Tesle, ovog velikog znanstvenika i inovatora, koji se rodio na današnji dan prije 164 godine. A kao i svake godine, tako su i ove položeni vijenci na spomenik posvećen njemu u Teslinoj ulici. Dio je to trodnevne manifestacije Tesla & Friends 2020 koja je počela jučer, a trajat će do sutra, a organizira je Udruga Nikola Tesla – genij za budućnost.

- Želim zahvaliti pomoćniku ravnatelja Instituta, gospodinu Vilku Smrečkom i predsjednici Udruge Nikola Tesla, gospođi Dragici Mihajlović a naposljetku i osobi zbog koje smo danas ovdje – Nikoli Tesli, izumitelju, humanistu i velikomu čovjeku, rekao je gradonačelnik prilikom polaganja vjenaca, a Mihajlović je istaknula da Udruga već 11. godina obilježava Teslin rođendan te da je datum njegova rođenja proglašen Nacionalnim danom Nikole Tesle 2014. U sklopu prigodnog programa su puštene i tri golubice kojima su odaslane poruke mira, ljubavi i tolerancije.