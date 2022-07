Čeka li Zagreb ekološka bomba veća od napuljske? Scenarij možda zvuči dramatično, ali zapravo je realan

Zagrebački holding mora do kraja godine pronaći novog operatera sustava na odlagalištu Jakuševec, jer će u suprotnom jedna od najvećih gradskih mašinerija odjednom stati, a slučaj Napulja s otpadom naspram Zagreba izgledat će sasvim bezazleno. Ovaj scenarij možda zvuči dramatično, ali opasnost da se obistini zapravo je vrlo realna. A glavni je razlog za to sad već uobičajeno kašnjenje gradskih tvrtki u provođenju javne nabave. U čemu je problem i kako je do njega došlo?



"Flaster-rješenje" - pregovori