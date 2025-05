Carska zabava se vraća: 'Terezijana' donosi najbogatiji program koji se ne propušta

U duhu tradicije, povijesti i dobre zabave, Bjelovar se i ove godine priprema za najveću carsku manifestaciju, 29. izdanje "Terezijane", koje će se održati od 18. do 22. lipnja. Ovogodišnji program predstavljen je danas na konferenciji za medije, a organizatori obećavaju nikad bogatiji sadržaj, raznolike izvođače i nezaboravno iskustvo za sve generacije.

– Svake godine slavimo dolazak carice Marije Terezije, kojeg zapravo nikad nije bilo, ali je ona osnovala naš grad i zato joj svake godine odajemo počast našom carskom manifestacijom – poručio je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak na konferenciji. Dodao je kako se iz godine u godinu povećava broj posjetitelja i noćenja, čime "Terezijana" ima važan utjecaj i na lokalno gospodarstvo. Gradonačelnik Hrebak najavio je kako će se sljedeće izdanje manifestacije poklopiti s otvaranjem Bjelovarskih toplica, što će gradu donijeti dodatne smještajne kapacitete. Istaknuo je kako već sada poziva sve da im se pridruže iduće godine.

– Pripremili smo zaista bogatu gastronomsku ponudu, sjajan glazbeni program, s dosta kulture, tradicije i povijesti. A ono zbog čega smo najviše ponosni u Bjelovaru to je ta gostoljubivost, srdačnost i gostoprimstvo. Zaista morate doći kako biste osjetili tu energiju i zajedništvo koje nudi "Terezijana" i naš Bjelovar – poručila je direktorica Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar Ana Kelek.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić najavio je Fun Run utrku koja će se održati 14. lipnja kao uvod prije službenog početka "Terezijane". Riječ je o utrci dugoj pet i deset kilometara, koja uključuje štafetu i dječju utrku. A na posljednji dan manifestacije, 22. lipnja, rekreativci će moći sudjelovati u biciklijadi "Terezijaner", s rutama dugima 35 i 70 kilometara.

Poseban naglasak ove je godine stavljen na sadržaje za djecu, čime "Terezijana" potvrđuje svoj status manifestacije za sve generacije. Organizatori su istaknuli bogatu gaming zonu, koja će uključivati VR naočale, PlayStation i druge moderne tehnologije koje prate interese djece i mladih. Poseban prostor posvećen je i edukativnim radionicama, festivalu igračaka i interaktivnim sadržajima, koji spajaju nove tehnologije s nostalgičnim igrama iz djetinjstva.

Ističe se i Festival svjetla umjetnika LaLuz iz Mađarske, koji je na programu svake večeri manifestacije u 21 sat. Ulični program donosi bogatu i raznovrsnu ponudu zabave za sve uzraste. Posjetitelje će oduševiti umjetnici na štulama, kostimirani izvođači, cirkuske predstave, radionice zračne akrobacije, nastupi s vatrom, svjetleće povorke te impresivne akrobacije na svili.

Jedan od najatraktivnijih dijelova bit će bogata i raznolika gastronomska ponuda, koja ove godine premašuje sva očekivanja. S više od 120 prijavljenih ugostitelja i izlagača iz Bjelovara, Bilogore i susjednih županija, "Terezijana" postaje prava gurmanska destinacija na karti kontinentalne Hrvatske.

– Nikad više prijava ugostitelja i izlagača, nikad veća raznolikost i nikad više razloga da probate sve što domaća i regionalna scena nudi – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Brajdić, dodavši kako upravo ovakva ponuda potvrđuje važnu ulogu "Terezijane" u promicanju lokalnog gospodarstva i malih obrta.

Istaknuli su Burger festival, koji će u Bjelovar dovesti vrhunske kreacije Instituta za burgere by Mate Janković, Chef’s Burgera by Ivan Pažanin, Gdje je Jura by Juraj Klepić, kao i Grofa Lovskog, koji ove godine predstavlja svoju posebnu ponudu nazvanu "Marija Smashrezija". Pridružit će im se i popularni Good Food, Rougemarin, Škartoc ljubavi te brojni drugi majstori.

Na kotačima stiže Food Truck Terezijana sa specijalitetima iz BBQ Hot Yarda, Thai Thai kuhinje, Marmota Taquerije, MC Zalogaja by Marija Gregurić, Nadinih fritula, ali i mnoga druga iznenađenja. Predstavljen je i Pizza festival, koji će okupiti Pizza Social Club, Rougemarin i Pizza Re. Uz njih, u sklopu festivalske ponude bit će Centralni bar i Ginglebells, specijalizirani za koktele, čime će ponuda biti dodatno obogaćena za sve koji traže nešto više od hrane.

Ovogodišnji zabavni i glazbeni program posebno je atraktivan i raznolik. Manifestaciju će, 18. lipnja, otvoriti Goran Vinčić – Vinča stand-up nastupom u 18.30 sati, a tijekom festivala publiku će dodatno zabavljati i popularni komičari Mario Petreković i Andrija Milošević. "Terezijana" će započeti nastupima Big Band Bjelovara i legendarne Zdenke Kovačiček, Radojke Šverko i Jasne Zlokić u 20 sati. Glazbenu večer zaključit će Prljavo kazalište, koji će na pozornicu izaći u 22 sata i prirediti pravi rock spektakl.

Sutradan, 19. lipnja, donosi nešto za svakoga. Glazbeni program započinje već u 17 sati nastupom Ellen Vanjorek, a u 19 sati na scenu izlazi Misho i kovači feat. Ivana Kovač, bend koji publici donosi poznate hitove Miše Kovača. Vrhunac večeri bit će nastup Baby Lasagne, koji će publiku rasplesati od 21 sat, dok će za završnicu večeri biti zadužen DJ Marinus K, s početkom u 22.30 sati.

Glazbeni program, 20. lipnja, započet će koncertom grupe Elemental u 20 sati, nakon čega u 22 sata pozornicu preuzima legendarno Zabranjeno pušenje, a noćni program završit će nastupom Gustog Soka, koji izlazi na pozornicu u ponoć.

Poseban carski program rezerviran je za 21. lipnja, kada će u 10 sati biti predstavljena bilogorska gastronomija. Nakon toga slijedi okupljanje Hrvatskog husarskog zdruga i zajednički brunch, a potom i tradicionalni "Caričin medenjak" u 12 sati. Dan će završiti veličanstvenom Carskom povorkom u 19.15 sati, koju će pratiti Carski vojni bal, a voditelj programa bit će poznati zabavljač Mario Petreković. Važnu ulogu također će imati i Dubravka Vrgoč, autorica scenskog prikaza povorke i dolaska Marije Terezije.

Grše, Miach i Hiljson Mandela će otvoriti večernji glazbeni program u 20.30 sati, donoseći spoj novih glazbenih trendova i vrhunske energije. Zatim u 22.30 započinje koncert regionalne senzacije Dubioze Kolektiv, a zabava se nastavlja i nakon ponoći, kada se na scenu ponovno vraća Hiljson s još jednim nastupom.

Glazbeni program zadnjeg dana manifestacije, 22. lipnja, započinje već u 16 sati natjecateljskim showom "Music Talent CRO Voice Tour", koji okuplja mlade glazbene talente iz cijele Hrvatske. Koncert „Simfonija u mom gradu“ održat će se u 20 sati izvedbom Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Bjelovara i Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice. Završni čin "Terezijane" rezerviran je za koncert Dalmatina u 22 sata, čime će na glazbeno bogat način biti zatvorena još jedna nezaboravna "Terezijana".

– Nikad jači glazbeni program, nikad ekskluzivniji, nikad bolji izvođači. Sve vas još jednom pozivamo. Od 18 do 22. lipnja, dođite u Bjelovar i oživite "Terezijanu" – poručio je zamjenik gradonačelnika Brajdić.