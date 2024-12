Božić u Draženovom domu uz brojne zvijezde: 'Ove godine velika je obljetnica, pripremamo svojevrsni best of'

Tradicionalni koncert "Božić u Ciboni" održat će se 35. put u četvrtak, 26. prosinca na blagdan svetog Stjepana, u Košarkaškom centru Dražen Petrović, a uz tradicijske pjesme publika će moći uživati i u modernim božićnim skladbama. Brojne izvođače ove će godine predvoditi Tatjana Matejaš Cameron - Tajči, Martin Kosovec, Martina Zadro, Filip Filipović i Saša Lozar, uz glazbenike iz Zbora i orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija", Zagrebačku filharmoniju i božićni zbor sastavljen od mješovitih pjevačkih zborova “Roženice“ iz Pazina, HKUD-a “Petar Zrinski“ iz Vrbovca i “Ivan pl. Zajc“ iz Zagreba te dječjih pjevačkih zborova.

Uz svima poznate tradicijske pjesme "Narodi nam se", "Dvorani neba", "Tiha noć", Joy to the World, It's the Most Wonderful Time of the Year gledatelji će moći uživati i u modernim božićnim skladbama. Za umjetnički dio programa, kao i dosad, zaslužan je maestro Zdravko Šljivac. "Ove godine, pošto je velika obljetnica, pripremamo svojevrsni best of. Imamo doista izniman izbor pjevača i pjesama i ja sam jako zadovoljan", izjavio je u povodu koncerta maestro Šljivac te dodao da je Božić prava zvijezda ovog koncerata i najljepši dan u godini, navodi se u priopćenju jednoga od organizatora koncerta, Kulturnog centra Travno,

Glazbeni projekt započet je 1989. godine te je zadržao jednaku osnovu, a to je donijeti glazbenu raskoš blagdana u Zagreb kombiniranjem tradicionalnih napjeva iz Hrvatske i svijeta te istovremeno publici predstaviti novija glazbena ostvarenja na temu Božića i božićnih blagdana. "Božić u Ciboni" održava se u organizaciji Grada Zagreba, Hrvatske radiotelevizije i Kulturnog centra Travno, a u suradnji s Ustanovom za upravljanje sportskim objektima, Zagrebačkom filharmonijom i Zagrebačkim gradskim kazalištem "Komedija“ i Zagrebačkom nadbiskupijom.