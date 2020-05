Bandićevci u ponedjeljak ipak ne dižu ruku za raspuštanje Sabora?

Prijedlog odluke o raspuštanju Sabora u ponedjeljak potpisali su danas, ali ipak na kraju za to možda svoje ruke šefu Vlade Andreju Plenkoviću neće dići. Suzdržan bi to trebao biti 18. svibnja, doznajemo iz redova bandićevaca, koji su danas poslijepodne odlučili da će od koalicijskih partnera, odnosno HDZ-a tražiti izmjenu Zakona o proračunu, za što su poslali i nacrt, a vjeruju da se to može riješiti po hitnom postupku "kako su se mijenjali i drugi zakoni". Konkretno, Klub zastupnika BM 365 traži da se promijeni članak 88., odnosno da se iz njega izbaci Zagreb i žele da se to napravi već na sljedećoj sjednici Sabora.

- Grad Zagreb kao najveća lokalna jedinica ima status i grada i županije te je nužno da se promatra odvojeno od ostalih jedinica lokalne i regionalne samouprave - pišu bandićevci zašto im treba izmjena spomenutog zakona pa dodaju da se u posljednjih deset godina Gradu oduzelo toliko da je rast prihoda, uz sve gospodarske aktivnosti bio samo 1,5 posto, dok su ostale jedinice u istom razdoblju rasle više od deset posto. Zaostaje tako Zagreb, obrazlažu dalje, deset puta u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave, čak i one kojima pomaže kroz Fond izravnanja.

- U zadnjih 13 godina od Zagreba je oduzeto više od 10 milijardi kuna i podijeljeno općinama i gradovima čiji je rast bio brži i veći od Zagreba - stoji u dopisu u kojem se dodaje kako Grad ne traži Vladu ništa, osim da ga "ne sprječava u normalnom funkcioniranju, razvitku i u sanaciji posljedica potresa". Upravo ponude oko pomoći u likvidnosti od ministra financija Zdravka Marića, kao i preuzimanje financiranja decentraliziranih funkcija koje bi se ugrađivale u novi Zakon o sanaciji posljedica potresa "mrvice" su, kažu bandićevci, kojima ne mogu biti zadovoljni. Predlažu i da Grad izdaje obveznice vrijednosti nekoliko milijardi kuna, a ako se Ministarstvo financija boji da će to izazvati nered, kažu, Zagreb će pristati i na sporazum s državom.

- Pa neka država u svoje ime istupa na financijskom tržištu, a Zagreb će pozajmicu uzeti od države iz tih sredstava i regulirati odnose najmanje pod uvjetima kakve je država postigla na financijskom tržištu - pišu Vladi zastupnici iz saborskog kluba gradonačelnika Milana Bandića. Ono što se dopisom, zapravo, najjednostavnije rečeno, predlaže jest "izbacivanje" Grada Zagreba iz članka 88., kako se više ne bi događalo da, kako su već ranije objašnjavali u Gradskoj upravi, 17 posto prihoda prikupljenog od poreza na dohodak na području Grada odlazi fiskalno slabijim lokalnim jedinicama u Hrvatskoj, već da taj novac ostane u proračunu metropole. Hoće li Bandiću izmjena Zakona o proračunu biti ključna u ponedjeljak, odnosno bi li se moglo dogoditi da se Sabor ipak ne raspusti, u HDZ-u nisu baš sigurni.

- Vidjet ćemo, dogovoriti se - kažu nam u HDZ-u, koji je skupa s Bandićem i HNS-ovim ministrom graditeljstva Predragom Štromarom danas u javnu raspravu trebao pustiti Zakon o obnovi zgrada, kako bi se Zagreb mogao početi sanirati nakon potresa, ali i u tom slučaju partneri još "gledaju" i "dogovaraju se" pa zakon još nije ugledao svjetlo dana.