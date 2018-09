Bandić želi još garaža u centru: Može i kod nas biti kao u Beču

Trebaju li Zagrebu nove podzemne javne garaže u centru, za gradonačelnika Milana Bandića uopće ne bi trebalo biti predmet rasprave.

– To je isto kao da ljude pitate trebaju li svaki dan piti vode – zaključio je te poručio kako će se o tome ipak govoriti na današnjoj sjednici Skupštine, i to “zahvaljujući onima koji su 2010. usvojili zaključak kojim je zabranjena gradnja javnih garaža u Donjem i Gornjem gradu”.

Pa nismo bedasti

To je i dandanas, čini se, bolna točka gradonačelnika koji je 2009. izišao iz SDP-a, a godinu dana poslije mu je njegova bivša stranka, koja je tada imala većinu u Skupštini, okrenula leđa te usvojila zabranu gradnje garaža i izmijenila Generalni urbanistički plan (GUP).

– Bilo je to vrijeme kada nisam imao nikoga u Skupštini. To je tada napravljeno. I to sam preživio – objasnio je već više puta gradonačelnik koji je sada konačno dočekao priliku da ukine toliko mu mrsku zabranu, odnosno ponovno izmijeni GUP.

– Bude li razumijevanja većine u Skupštini, a nadam se da hoće, to ćemo konačno skinuti s dnevnog reda – poručio je Bandić te u svom stilu zaključio kako njemu garaža ne treba, jer je on već ima, ali su građani ti kojima je potrebna.

A kako sada stvari stoje, čini se kako bi prijedlog sutra mogao biti prihvaćen, s obzirom na to da je predsjednik Gradske skupštine, HDZ-ov Andrija Mikulić već najavio da će klub te stranke podržati prijedlog pokretanja postupka izrade cjelovite prometne studije Donjega grada s lokacijama moguće gradnje javnih garaža jer će ona stvoriti preduvjete za konkretne projekte.

Također, zeleno svjetlo garažama u centru daju i prometni stručnjaci. Tako studija iz 2007. godine iza koje stoji danas umirovljeni prometni stručnjak Ivan Dadić podrazumijeva još četiri garaže u centru, na Strossmayerovu trgu, u Preradovićevoj i Gajevoj ulici te ispod Trga Republike Hrvatske. A oko pitanja jesu li garaže potrebne, dileme nema ni sudski vještak za promet Goran Husinec.

– Naravno da su potrebne! Prednosti garaže su višestruke. Kao prvo, važne su za estetiku jer miču automobile s gradskih ulica. Također, automobili su u garažama puno sigurniji i od krađa i od oštećenja – kazao je Husinec te dodao kako je argument kritičara da se garaže ne bi trebale graditi u centru zbog povećanja gužvi neutemeljen jer one miču automobile s gradskih prometnica, a ne suprotno. Ipak, udruge Pravo na grad i Zelena akcija već su se digle na noge i pobunile protiv prijedloga koji će se danas naći pred skupštinarima.

– U središtu Zagreba postoji 11 javnih garaža i nove nisu potrebne jer bi to dovelo do povećanja dolazaka automobila u centar i još većih gužvi. Umjesto toga, potrebno je kvalitetnije organizirati prometni sustav i dati prednost javnom prijevozu i biciklističkom prometu. To će rezultirati i smanjenom potrebom za korištenjem automobila te manjim gužvama i zagađenju – poručili su aktivisti te upozorili da bi bilo skandalozno ukinuti odluku o zabrani iz 2010. godine.

– Nek’ se ti koji se bune malo ugledaju na druge velike gradove. Uzmimo za primjer Beč, gdje se može parkirati ispod katedrale svetog Stjepana ili ispod Državne opere. Ja ne želim u Zagrebu ni manje ni više od toga, a ako su oni u Beču bedasti jer su to napravili prije 30 godina, onda sam bedast i ja. No, ja tvrdim da je to odlična ideja, a sve drugo je nonsens – objasnio je Bandić, koji ne skriva da mu je već godinama velika želja garaža ispod Hrvatskog narodnog kazališta.

Dodao je i kako mu njegovo znanje o arhitekturi govori da jednostavno nema drugog načina za rješavanje prometa u mirovanju u urbanoj jezgri. Ondje, istaknuo je, plohe na površini treba pretvarati u pješačke zone, a automobilima treba bježati ispod zemlje. A gdje će to točno biti, reći će studije, no s njima se može krenuti tek nakon promjene GUP-a.

Da karta vrijedi i za ZET

A protiv gradonačelnikova prijedloga, za promjenu, nije rezolutno ni oporba.

– Mislim da nam javne garaže trebaju jer će se tako uvelike riješiti problem parkiranja. No, držim i da ih ne bi trebalo smjestiti u sam centar, nego na njegov obod, odnosno na potez Heinzelova, Vukovarska i Savska – poručio je HNS-ov Tomislav Stojak te dodao kako pri usporedbama Zagreba i Beča treba uzeti u obzir da austrijska metropola u centru ima puno veće ulice i avenije. Anka Mrak-Taritaš ipak bi se garažama približila još više centru, pa ih tako predlaže kod Koncertne dvorane Lisinski te kod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj ulici, što je jedna od lokacija koja se već godinama spominje.

– Glavni je cilj smanjiti promet u centru i ovo je dobar način da se to učini. Da vozači ostave auto u garaži i onda da su samo dvije ili tri stanice udaljenosti od Trga bana Jelačića. Još bi bila dobra ideja da parkirna karta vrijedi i za ZET, to bi bio dodatni poticaj za vozače – rekla je Mrak-Taritaš.

