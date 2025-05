Marija Selak Raspudić posjetila Dubravu: 'Više nas je koji želimo promjenu na čelu Zagreba, vrijeme je da to i pokažemo'

Nedostatak osnovne komunalne infrastrukture, dječjih vrtića i škola, zapušteni parkovi, prometni kolaps i nefunkcionalan javni prijevoz, kako je na današnjoj konferenciji za medije istaknula kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Marija Selak Raspudić, problemi su koji svakodnevno pogađaju stanovnike Dubrave.

– Dubrava je poznata kao kvart s karakterom i baš zato danas vam se obraćamo iz Dubrave iz koje pozivamo sve građane koji su nezadovoljni dosadašnjim upravljanjem Zagrebom da nam ukažu povjerenje na ovim izborima. Mandat aktualnog gradonačelnika je završio, a rezultata nema. Tomašević nije isporučio što je obećao ni u pogledu otpada, ni prometa, ni infrastrukture. No Zagreb nije osuđen na razvojni zastoj, Zagreb ima alternativu. Imamo kvalitetniji program i stručniji tim koji neće tražiti isprike, nego će ga znati realizirati. Više nas je koji znamo da naš Zagreb može i zaslužuje bolje, vrijeme je da to konačno i pokažemo – istaknula je.

Dodala je i kako stanovnici Dubrave već godinama slušaju ista obećanja, ali se svakodnevno suočavaju s istim problemima. Unatoč brojnim najavama gradske vlasti, kazala je, u ovom velikom i važnom dijelu Zagreba nedostaje ono osnovno, pitka voda, kanalizacija, škole, vrtići, parkovi, sigurne prometnice i funkcionalan javni prijevoz.

– U pojedinim dijelovima Dubrave, poput Čučerja, Dankovca, Oporovca, Novoselca i Branovca-Jalševca, još uvijek ne postoji pristup pitkoj vodi ni kanalizacijskoj mreži. Puknuća cijevi su česta pojava, a najavljeni projekti izgradnje godinama se odgađaju bez konkretnog pomaka. Dubrava, koja se sastoji od dvije gradske četvrti, prema popisu stanovništva iz 2021. ima više od 14.500 djece mlađe od 15 godina, što čini preko 12 posto ukupnog broja djece te dobi u Zagrebu. Unatoč tome, roditelji se svakodnevno suočavaju s nedostatkom vrtićkih kapaciteta, a planirane škole u Oporovcu, Čulincu i Trnavi i dalje čekaju početak gradnje. Dječji parkovi često su neograđeni, bez rasvjete i podložni čestoj devastaciji. Mjesni odbori već godinama upozoravaju na potrebu uređenja igrališta i nova igrališta, no bez odgovora. Djeca često nemaju ni osnovne uvjete za igru i boravak na otvorenom prostoru – poručila je.

U neposrednoj blizini, dodala je, nalazi se i Grad mladih, nekadašnje ključno središte za djecu iz cijelog Zagreba. Podsjetila ja i kako su lani uložena određena sredstva za sanaciju i obnovu igrališta te je plaćena izrada projektne dokumentacije, no kako projekt još nije pokrenut. – Istovremeno, prometna situacija postaje sve nepodnošljivija. Umjesto olakšanja, građani su dočekali gušći promet, neprohodne pravce i nefunkcionalan javni prijevoz. Skraćene tramvajske linije, kašnjenja autobusa i nepostojanje alternativnih cestovnih pravaca produžuju svakodnevna putovanja i narušavaju kvalitetu života. Posebno zabrinjava što Dubrava još uvijek nema niti jedan gradski dom za starije, unatoč sve većim potrebama stanovništva, a projekt stanogradnje u Branovečini stoji godinama bez napretka – kazala je.

Osvrnula se i na Kulturni centar Dubrava, zamišljen kao središnje mjesto kulturnih događanja u istočnom Zagrebu, koji već desetljećima, dodala je, propada zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a umjesto da postane prostor okupljanja i kreativnosti, pretvoren je u simbol neostvarenih obećanja.

– Što ćemo mi napraviti? Naš pristup temeljit će se na planiranju i provedbi konkretnih rješenja, u suradnji s vijećima gradskih četvrti i mjesnim odborima. S obzirom da je naš cilj da do 2028. svako dijete ima mjesto u vrtiću, pokrenut ćemo izgradnju novih vrtićkih i školskih kapaciteta. Vodit ćemo brigu o dječjim parkovima, pri čemu ćemo sustavno uključivati mjesne odbore u identifikaciju prioriteta i prijavu potreba za održavanjem. Mjesni odbori najbolje poznaju stvarne potrebe svojih kvartova i to ćemo u našem pristupu uzeti ozbiljno. Grad mladih planiramo obnoviti i ponovno staviti u funkciju za edukativne i rekreativne aktivnosti djece, u suradnji s vrtićima i školama, kao gradski resurs dostupan svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj nam je osigurati dugoročne i održive uvjete za kvalitetan život djece i obitelji u Dubravi, ne kroz privremena rješenja, već kroz promišljen, izvediv i transparentan plan razvoja. Građani Dubrave ne traže privilegije već osnovne uvjete za dostojanstven život. Žele ono što im je više puta obećano, a nikada ispunjeno: pitku vodu, školu za svoju djecu, sigurnu cestu do posla, autobus koji dolazi na vrijeme, park u kojem njihovo dijete može sigurno trčati, kulturni sadržaj dostupan svakome. Vrijeme praznih obećanja mora završiti. Vrijeme je za konkretna djela. Zato neka pobjedi bolja - vizija Zagreba – zaključila je Marija Selak Raspudić.