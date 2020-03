Bandić brani Kalinića: Prije ću ja biti smijenjen nego on. Zaštićen je kao lički medvjed

Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić obratio se javnosti na konferenciji za medije vezano za pandemiju koronavirusa.

- Papa Franjo kazao je u božićnoj čestitki proročanski i sad je vrijeme da ga citiramo: Svi moramo biti spremni na suradnju, nitko se ne smije osjećati i to je imperativ grada. Suradnja na svim razinama - kazao je Bandić..

Podsjetio je da starije građane da se izlaze ako ne moraju i da ih treba sačuvati, te se zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima.

- Ovo je test koji svi moramo položiti - istaknuo je gradonačelnik i dodao: - Moramo biti spremni na suradnju kako nitko ne bi bio uskraćen za suradnju. Hladna glava, razboritost i slušajte stručnjake. Mi držimo stvari pod kontrolom.

Upitan hoće li Zagreb zatvoriti ugostiteljske objekte kao neki drugi gradovi , Bandić je kazao: - Kad se povuče zadnji potez, onda je to. Bio sam izvan grada kad se to predložilo. Ja nisam bio konzultiran inače se to ne bi dogodilo. Ima vremena za to.

Istaknuo je kako ne treba Pavle Kalinić dati ostavku i kako nema potrebe za to.

- Prije ću ja biti smijenjen nego Kalinić. Zaštićen je kao lički medvjed.

Ravnatelj HZJZ "Andrija Štampar" Zvonimir Šostar rekao je da se jučer popodne krenulo s testiranje, te da je do danas desetak pacijenata obavilo testiranje.

- Imamo kapacitet za provesti oko 100 testova dnevno, mada mislimo da će to u bliskoj budućnosti biti premalo – rekao je Šostar, nadodavši da su do sada epidemiolozi proveli 2209 zdravstvenih nadzora i obradili obrada 506 kontakata potvrđenih i "vjerojatno pozitivnih" kontakata.

Za pacijente će se uspostaviti, kaže, i psihološka pomoć.

Pročelnik Gradskog ureda za Zdravstvo Vjekoslav Jeleč podsjetio je da je za Zagrepčano uspostavljeno šest ambulanti i besplatni telefon 0800 9999 koji je otvoren 24 sata dnevno.

- Naši građani će dobiti sve neophodne informacije vezane za koronavirus, sve što ih interesira. U posljednja 24 sata imali smo oko 800 poziva – kazao je Jeleč, nadodavši ukoliko ta linija postane "zagušena" da će se vrlo brzo uspostaviti i druga.