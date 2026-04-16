Zagrepčanku, i ne šalimo se, u ovom kvartu gađali zračnom puškom. I to više puta

"Roditelji, znate li čime vam se djeca igraju?“", pitala je jedna stanovnica zagrebačkog kvarta Novog Jelkovca koja je u grupi na društvenim mrežama podijelila fotografiju olovnih kuglica za zračno oružje. Kako je istaknula u objavi, netko u Novom Jelkovcu koristi zračnicu i gađa dijabolama, a i sama je to osjetila na vlastitoj koži.

Među stanovnicima raste zabrinutost za sigurnost u kvartu. Iako nitko nije ozlijeđen, mnogi upozoravaju da ovo nije situacija koja bi se trebala ignorirati. "Ako nekome izbije oko, nikom ništa, djeca se igraju? Ovo je vrlo ozbiljna stvar!", komentirala je jedna Zagrepčanka. I ostali stanovnici su ljuti i zgroženi te komentiraju da ovo ni u kojem slučaju nije prihvatljiv način igre. "Nije se s time igrati, netko će bez oka ostati. Taj je spreman i aute gađati. Ako roditelj zna da imaju pušku pod hitno treba oduzeti dok ne bude kasno", upozorio je jedan Zagrepčanin u komentarima.