Ovo je sudbina Kraljičina zdenca nakon oluje, Zagrepčani se pitaju hoće li više ikad onamo na štrukle

Jedno je od prvih, ali i omiljenih izletišta na Medvednici koje je najbliže gradu, okruženo zelenilom, pruža pravo osvježenje, a lako je dostupno te se do njega se može doći laganom šetnjom iz Šestina. Riječ je o Kraljičinom zdencu, nekoć popularnom izletištu Zagrepčana koje je danas polako prepušteno propadanju.

Bilo je kultno mjesto gdje se vikendom išlo na izlete, ručao grah s kobasicama i prodavalo stotine pita dnevno. Kraljičin zdenac ne radi već godinama, dugo je bilo vođeno bez odgovarajuće dokumentacije. Postojale su najave da će 2021. godine ponovo otvoriti svoja vrata, no stvari su se zakomplicirale. Zdanje je uređeno i obnovljeno, ali vrata su ostala zatvorena sve do danas. Kraljičin Zdenac je javnim natječajem dobio novog zakupnika čiji je plan ondje bio otvoriti lokal koji će posluživati zagrebačka jela poput purice s mlincima, krpica sa zeljem, štrukli i štrudli. Zbog nedostatka uporabne dozvole, koju treba ishoditi Grad, Kraljičin zdenac nije mogao početi s radom.

Kraljičin zdenac i dalje je omiljeno izletište Zagrepčana. Lugarnica još stoji, obnovljena, ali zatvorena. Razorno nevrijeme popraćeno jakim vjetrom koje je poharalo Zagreb krajem ožujka, uzrokovalo je veliku štetu na Medvednici, a nastradao je tako i Kraljičin zdenac. Iako je građevina preživjela jak vjetar, oštećen je krov, a mnogo je okolnih stabla vjetar iščupao iz zemlje te sada stoje srušena uz građevinu. Zagrepčani su zabrinuti da štetu nitko neće popraviti u narednim mjesecima te da će ionako zapostavljena građevina biti prepuštena propadanju, a svoje komentare podijelili su na društvenim mrežama. "Ovo je ozbiljan rastur, ubrzat će, već prisutno, sporo umiranje...", napisala je jedna Zagrepčanka u Facebook grupi "Volim Sljeme". "Kakvo je to krasno mjesto, a tako uništeno, koja šteta", istaknula je druga Zagrepčanka. Neki su se osvrnuli i na stanje ostalih planinarskih objekata. "Kod nas sve propada, od Kraljičinog zdenca, pansion Sljeme, Željezničar i Hunjka", dodao je korisnik.

Kraljičin zdenac, inače, još je u 19. stoljeću bio upisan na austrougarskim kartama kao "Kraljevi zdenec", a današnje ime vjerojatno duguje zloglasnoj Crnoj Kraljici – tajanstvenoj vladarici iz legendi povezanih s Medvedgradom, poznatijoj kao Barbara Celjska. Do ovog kultnog izletišta vodi jedna od najstarijih planinarskih staza na Medvednici po imenu Miroslavec. Staza ime nosi po grofu Miroslavu Kulmeru koji je za svoju suprugu Elviru dao izgraditi lugarnicu, ribogojilište i šetnicu, a osim toga brinuo se i o uređenju planinarskih staza i prostora prirode.