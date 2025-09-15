Naši Portali
'MATIJA'

Arterarij adaptira roman Drage Hedla: Intimna drama o gubitku i depresiji

Nedugo nakon što je knjiga "Matija", autora Drage Hedla, izašla i u kratkom vremenu izazvala veliku pažnju javnosti te tri izdanja u manje od godinu dana, Arterarij prepoznaje goruću potrebu i u kazalištu progovoriti o temama koje Hedlova knjiga otvara.

Autobiografski roman jednog od najznačajnijih hrvatskih istraživačkih novinara i pisca nosi ime njegovog sina koji je 2018. godine u dobi od 43 godine počinio samoubojstvo u Americi, gdje je proveo najveći dio svog života radeći kao uspješan znanstvenik na Yaleu. U 37 poglavlja, otac dokumentaristički i bez patetike secira 37 dana koliko je trebalo da tijelo svog sina vrate u rodni Osijek uslijed pakla birokracije i bešćutnosti sistema.

Tražeći odgovor na pitanje zašto je nekome svijet u kojem živi neizmjerno težak, predstava u dramatizaciji i režiji redatelja Patrika Lazića, prati strukturu romana kroz niz sjećanja iz Matijinog života od najranijeg djetinjstva, čime ovaj potresan materijal nastoji otkloniti težinu za gledatelja. Predstava ujedno nudi i vlastita tumačenja te originalna teatarska rješenja kojima roman dobiva svoj jedinstveni scenski život na pozornici Arterarija.

U izvedbi Dražena Bratulića, Doris Šarić Kukuljica i Domagoja Ikića, predstava započinje scenom, nezamislivo bolnom svakom roditelju: čovjek odlazi majci svog djeteta saopćiti da njihovog sina jedinca više nema, ali završava nadom da ovo tragično i intimno iskustvo može pomoći u razumijevanju depresije i samoubojstva te pomoći onima koji su kroz slično iskustvo prošli, prolaze ili će možda proći. Osim toga, predstava podsjeća na nježnost, brigu, važnost svakog trenutka s osobama koje volimo, ljepotu života, ali i na ogromnu snagu čovjeka da nezamislivo doživi, preživi i uspravi se.

Predstava "Matija", adaptirana i režirana s nježnošću i ljubavlju, kao i sam roman, intimna je i iskrena ispovijest o najsnažnijem arhetipu roditelj-dijete, praćena pričom o nekim od važnih fenomena današnjice kao što su sindrom izgaranja, teror uspjeha, američki san, usamljenost…

