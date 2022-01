ANKETA Biramo najbolju zagrebačku četvrt: Dajte svoj glas

Svatko smatra da je njegovo mjesto stanovanja najbolje i najljepše. No, ima i onih koji su spletom okolnosti završili gdje jesu pa bi rado odselili. Bilo kako bilo, Zagreb je grad prepun poznatih, ali i skrivenih, blaga kojih ima u svakoj od 17 gradskih četvrti i u područjima od 218 mjesnih odbora. A vi imate priliku u ovoj anketi izabrati koja vam je od njih najbolja.

1. DONJI GRAD

Ova je četvrt osnovana 1999. godine, a obuhvaća najuži gradski centar. To je iznimno važna povijesna cjelina koja je nezaobilazna točka na turističkoj karti metropole.

"Na tom je prostoru koncentrirana glavnina javnog, posebice kulturnog života Zagreba. Iako je ovo područje još uvijek najgušće naseljeni dio Zagreba, podaci govore u prilog tomu kako rezidencijalna funkcija ovoga prostora postupno slabi u korist javnog, poslovnog, kulturnog i društvenog života. Znamenitosti: Hrvatsko narodno kazalište, Rektorat i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt", stoji na stranicama grada.

2. GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

Uz Donji grad, najstarija je to zagrebačka cjelina, a te su dvije povezane najkraćom uspinjačom na svijetu. Zasnovana je u srednjem vijeku, a u nju spadaju brojni simboli hrvatske prijestolnice poput Markova trga gdje se danas nalaze zgrade Sabora, Vlade i Gradske skupštine. U tu cjelinu, također, spada i znamenita Kula Lotrščak, Muzej grada Zagreba, Klovićevi dvori, crkva svete Katarine, kompleks bivšeg isusovačkog samostana izgrađenog u 17. stoljeću te nadograđenog osamdesetih.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 16.02.2021., Zagreb - Fotografija iz zraka stare rusevne zgrade Paromlina i parkiralista uz nju. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

3. TRNJE

Četvrt obuhvaća dio južno od željezničke pruge, zapadno do Savske, istočno do Heinzelove i sjeverno od obale Save. Za razliku od novog ustrojstva gradske četvrti, bivša općina se prostirala na istok samo do Držićeve.

"U četvrti je smješten veliki broj visokoškolskih ustanova - Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Filozofski fakultet, Fakultet s trojarstva i brodogradnje (FSB), Nacionalna i sveučilišna knjižnica.Od ostalih važnijih građevina izdvajamo Gradsko poglavarstvo, Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, Autobusni kolodvor i Gradska plinara. Kroz Trnje prolaze tri ključne zagrebačke ulice - Slavonska avenija, Avenija Vukovarska i Avenija Marina Držića", piše Zgportal.

4. MAKSIMIR

Južni, pretežito nizinski dio prostora četvrti, što se pruža do Zvonimirove ulice na jugozapadu i Nove Branimirove, odnosno željezničke pruge na jugoistoku, kako stoji na stranicama Grada, visoko je urbaniziran i premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Prometne su okosnice toga prostora Maksimirska cesta, Zvonimirova i Petrova u smjeru istok-zapad te Mandlova, Avenija Gojka Šuška, Svetošimunska i Bukovačka cesta u smjeru sjever-jug. Znamenitosti koje se ondje nalaze su park Maksimir, Zoološki vrt, Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije i Svetište Majke Božje Remetske, nogometni stadion Maksimir.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 26.12.2020., Zagreb - Panorama Zagreba sa nebodera na okretistu Borongaj. Dinamov stadion, naselje Ravnice. rPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

5. PEŠČENICA - ŽITNJAK

"Peščenica je staro ime pašnjaka stočara s Lašćine, elitnog zagrebačkog naselja smještenog na južnim obroncima Medvednice. No nekada je ovo bilo kmetsko naselje, s tek nekoliko naseljenih kuća. Od početka 20. Stoljeća, na ovom je zemljištu izgrađena Peščenica", piše Zagrebački list. Četvrt je Zagrebu priopojena 1900. godine.

Sela na Žitnjaku, stoji u nastavku, nastaju mnogo prije urbanih peščeničkih naselja. Najstarije među njima i najstarije na području današnje gradske četvrti je Resnik koji se, zajedno s Ivanjom Rekom, spominje već od 1217.

6. NOVI ZAGREB - ISTOK

Nalazi se na južnom dijelu Zagreba. Osim dijela prekosavskog područja naselja obuhvaća i prigradska samostalna naselja Buzin i Veliko Polje. Na sjeveru, odnosno sjeverozapadu, Sava je dijeli od gradskih četvrti Trnje i Peščenica – Žitnjak. Avenija Većeslava Holjevca odvaja je od Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad. Na jugoistoku graniči, kako stoji na stranicama Grada, s Velikom Goricom, odnosno Zagrebačkom županijom. U sklopu četvrti nalazi se jedno od najpoznatijih zagrebačkih okupljališta, odnosno jezero Bundek, i Muzej suvremene umjetnosti.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 2.1.2022., Zagreb - Velik broj gradana iskoristio je suncano i toplo vrijeme za setnju i sportske aktivnosti na svjezem zraku u Bundek. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

7. NOVI ZAGREB - ZAPAD

Već u srednjem vijeku na ovom su prostoru postojale rimokatoličke župe u Remetincu, Leskovcu, Svetoj Klari i Odri. Selo Odra stoljećima je nosilo ime po tamošnjoj Ckvi svetog Jurja. Odranska župa spominje se među ostalim župama zagrebačkog arhiđakonata već 1334. Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad, stoji na stranicama Grada, cijelim je svojim prostorom smještena južno od Save, na jugozapadnom dijelu Grada Zagreba. Osim dijela prostora grada Zagreba, obuhvaća još i naselja: Donji Čehi, Gornji Čehi, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Ježdovec, Lučko, Mala Mlaka, Odra i Brezovica (neznatni dio). Jedna od najpoznatijih lokacija u sklopu kvarta je velesajam, ali i hipodrom.

8. TREŠNJEVKA - SJEVER

Trešnjevka – sjever pripada krugu izrazito ravničarskih zagrebačkih četvrti, a sav prostor već je izgrađen. Od zagrebačkih simbola koje valja spomenuti, ondje se nalazi Tehnički muzej Nikola Tesla, Trešnjevački plac koji je nedavno u našoj anketi proglašen najboljim te Dom sportova. Proteže se zapadnim dijelom grada, omeđena Ljubljanskom avenijom na jugu, Zagrebačkom cestom na zapadu, Savskom cestom na istoku i željezničkom prugom Zagreb - Ljubljana na sjeveru.

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL 30.03.2020., Zagreb - Pogled iz zraka na praznu Tresnjevacku trznicu. Photo: Antonio Bronic/PIXSELL

9. TREŠNJEVKA - JUG

Nalazi se na jugozapadu grada Zagreba, između gradskih četvrti Stenjevec na sjeverozapadu, Trešnjevka – sjever na sjeveru, Trnje na istoku i Novi Zagreb – zapad na jugu i jugozapadu. Omeđena je Zagrebačkom avenijom na sjeveru, rijekom Savom na jugu, Savskom Opatovinom na zapadu i Savskom cestom na istoku. Njezinim područjem teku tri podsljemenska potoka - Vrapčak, Kustošak i Črnomerec - koji se, nizvodno od Savskog mosta, ulijevaju u rijeku. Najpoznatija po jezeru Jarun kojeg mnogi nazivaju i zagrebačko more.

"Vikendom ili svakodnevno, poslije posla ili škole, Jarun je pravo mjesto za odmor i rekreaciju. Izgrađen je 1987. godine, kada je Zagreb bio domaćin međunarodnom sportskom natjecanju mladih, Univerzijadi. Pješačke staze, jezera s veslačkim stazama, mnogi restorani i kavane dio su prepoznatljivoga ugođaja jarunskog centra", piše na stranicama Turističke zajednice grada Zagreba.

10. ČRNOMEREC

Najgušće je naseljen južni dio četvrti koji je posve urbaniziran i pripada prostoru šireg središta grada. Na sjevernom dijelu i danas su vidljivi tragovi tradicionalnoga ruralnog načina života. Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada Zagreba, između gradskih četvrti Podsljeme na sjeveroistoku, Donji grad i Gornji grad – Medveščak na istoku, Trešnjevka – sjever na jugu, Stenjevec na jugozapadu i Podsused – Vrapče na sjeverozapadu. Na jugu je omeđena željezničkom prugom, a na sjeveru zadire duboko u Zagrebačku goru. A dakako najznačajnija točka na turističkoj karti koja spada pod četvrt je Medvedgrad, srednjovjekovna utvrda koja je nedavno nakon nekoliko godina renovacija ponovno otvorena u naljepšem izdanju dosad.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 18.10.2021., Zagreb - Obilazak Medvedgrada s crnom kraljicom povodom preuredjenja tvrdjave. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

11. GORNJA DUBRAVA

Obuhvaća sjeveroistočni dio grada Zagreba i dio naselja gradskog karaktera Sesvete (nekadašnje samostalno naselje Dubec). Smještena je između četvrti Donja Dubrava na jugu, Maksimira na zapadu, Podsljemena na sjeverozapadu te Sesveta na sjeveroistoku i istoku. Znamenitosti: groblje Miroševec, Grad mladih i tržnica.

"Više od tri četvrtine stanovnika koncentrirano je na najjužnijoj petini područja četvrti. Zanimljivo je da taj prostor još tridesetih godina prošloga stoljeća praktički nije bio nastanjen, a velikim je dijelom bio prekriven hrastovom šumom (otuda mu i ime Dubrava). Danas je to područje guste stambene gradnje, većim dijelom individualne, ali i kolektivne, ponajprije uz ulicu Dubrava te na područjima bivših mjesnih zajednica Klaka, Studentski grad i Poljanice, isprepletene s raznolikim gospodarskim, mahom uslužnim djelatnostima", piše Zgportal.

12. DONJA DUBRAVA

Nalazi se na krajnjem istočnom dijelu Zagreba, na dodiru s područjem naselja, odnosno gradske četvrti Sesvete. Na sjeveru je ulica Dubrava dijeli od četvrti Gornja Dubrava, a na jugu Slavonska od četvrti Peščenica – Žitnjak s kojom graniči i na jugozapadu. Na zapadu graniči s područjem četvrti Maksimir. Nasuprot gotovo praznom jugoistočnom dijelu četvrti stoji gusto naseljeno i kompaktno sjeverozapadno područje s tenedencijom daljnjeg širenja. Na tom području, kojim dominiraju uske ulice i gusto zbijene obiteljske kuće, niče sve više većih stambeno-poslovnih zgrada. Perivoj Ivane - Brlić Mažuranić jedna je od tamošnjih najpoznatijih znamenitosti.

Foto: Grad Zagreb

13. BREZOVICA

Brezovica, s obzirom na površinu i broj stanovnika, je područje najmanje urbane gustoće u Zagrebu. Obuhvaća najjužniji, pretežno ruralni dio prostora grada. Na sjeveru gradske četvrti granica je Zagrebačka obilaznica, odnosno područje četvrti Novi Zagreb – zapad, a sa ostalih strana područjem graniči sa Zagrebačkom županijom. Znamenitosti: barokni dvorac Brezovica, župna Crkva uznesenja Marijina.

14. SESVETE

Mnogi je nazivaju i najbrže rastućom četvrti. A kako i ne bi kad se tijekom manje od četiri desetljeća broj stanovnika na prostoru četvrti utrostručio. Gradska četvrt Sesvete cijelim je svojim područjem smještena izvan granica Zagreba kao naselja. Zauzima čak četvrtinu ukupnog prostora metropole na njegovu sjeveroistočnom dijelu. Znamenitosti: Muzej Prigorja, crkva svih Svetih u centru Sesveta, novo naselje Sopnica Jelkovec, groblje Markovo Polje.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 08.05.2015., Zagreb - Dvorac Brezovica jedan od najznacajnijih spomenika iz baroknog razdoblja stoji zapusten i ceka obnovu. Dvorac je izgradila obitelj Draskovic u 17. stoljecu, a danas je u vlasnistvu Zagrebacke nadbiskupije. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL"n

15. STENJEVEC

Smještena je na zapadnom dijelu Zagreba, sjeverno od rijeke Save i južno od željezničke pruge Zagreb-Ljubljana. U smjeru istok-zapad proteže se, kako stoji na stranicama Grada, od Zagrebačke ceste do Škorpikove. Znamenitosti: Tržnica Špansko, gimnazija Lucijana Vranjanina, Crkva uznesenja Blažene djevice Marije. Prostor četvrti u cijelosti je nizinski, na jugu naslonjen na lijevu obalu Save. Tu se u Savu ulijevaju otvoreni donji tokovi podsljemenskih potoka Dubravica, Medpotoki, Vrapčak i Kustošak.

16. PODSLJEME

Obuhvaća najsjeverniji dio područja grada Zagreba, s južne strane omeđen gradskim četvrtima Maksimir i Gornji grad – Medveščak, sa zapadne strane Gradskom četvrti Črnomerec, a s istočne strane Gradskom četvrti Gornja Dubrava. Sjeverna granica proteže se samim hrptom Medvednice, odnosno granicom Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Čak 90% prostora ove gradske četvrti nalazi se na području Parka prirode Medvednica. Nastanjeni su samo niži gorski obronci.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 26.12.2020., Zagreb - Jutros je Zagrebacko Sljeme osvanulo pokriveno snjeznim pokrivacem. rPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

17. PODSUSED - VRAPČE

I posljednja na popisu, ali ne i najmanje vrijedna, je Podsused - Vrapče. Obuhvaća najzapadniji dio područja grada Zagreba i predstavlja zapadni ulaz u grad. Stoga je identitet ove četvrti ponajprije povezan s prometnicama što, pružajući se u smjeru istok-zapad, vode prema središtu grada.Na istoku i jugu graniči s gradskim četvrtima Črnomerec, Stenjevec i Novi Zagreb – zapad, na jugozapadu, na Savi, s općinom Sv. Nedelja, a na zapadu, na rijeci Krapini, s Zaprešićem. Znamenitosti: špilja Veternica, Crkva sv. Barbare