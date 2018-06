15 prijedloga za super vikend u Zagrebu

Ni potencijalna kiša neće spriječiti vatrometni spektakl za vikend na Bundeku, koji će upotpuniti glazbeni nastupi Jure Stublića, Najboljih hrvatskih tamburaša i Jasmina Stavrosa. No i za one koji ipak više vole zabavu na zatvorenom, vikend nudi pregršt aktivnosti: od najboljih filmova sezone u Kinu Europa do Perforacija u Plesnom centru i &TD-u.

Ne treba propustiti ni nastup MozArt Groupa u Klovićevim dvorima kojim će poljski glazbenici pokazati kako je jedan od najvećih skladatelja zapravo živ. Uz koncert Hladnoga piva tu je prvi Međunarodni festival zborova, a nećete zažaliti ni svratite li do BBF-a.

Mozart je živ – poručuju četvorica poljskih glazbenika koji čine MozArt Group. Unatoč obožavateljima rocka, popa, electra, rapa i svih, kako kažu dečki iz grupe, koji se boje klasične glazbe, oni sviraju s uzvišenom ludošću. Svi koji ne vjeruju da se uz klasičnu glazbu može nasmijati do suza, mogu se razuvjeriti u Klovićevim dvorima u nedjelju, kada će MozArt Group u sklopu Večeri na Griču nastupiti u 21 sat.

U sklopu ciklusa najboljih filmova sezone “Propustili ste, pogledajte” kino Europa ovaj vikend donosi prave poslastice. Večeras je u 18.15 sati na repertoaru nagrađivani film “Sicilijanska bajka” redatelja Fabija Grassadonije i Antonija Piazze, dok će sutra u 18 sati veliko platno zauzeti “Jupiterov mjesec”, priča o migrantu u Mađarskoj redatelja Kornéla Mundruczóa. Nedjelja je rezervirana za film o Pablu Escobaru “Voleći Pabla”, koji se prikazuje u 18.45 sati.

Dečki iz Gajnica sviraju sutra u 21 sat na krovu MSU, gdje će posjetitelje počastiti najboljim pjesmama iz svoje 30-godišnje karijere. Uz koncert Hladnoga piva mogu se posjetiti izložbe “Područja doticaja – arhitektura Graza i Zagreba“ te “REZ/CUT” i pogledati performans Martine Granić.

Posvećen 125. obljetnici rođenja jednoga od najvećih domaćih književnika, u nedjelju počinje sedmi Festival “Miroslav Krleža”. Trajat će do 7. srpnja, a otvara ga predstava “Krležina igra detekcije” koja će biti premijerno izvedena u 21 sat. Režiju potpisuje Mario Kovač, dramaturgiju Ana Prolić, a u predstavi koja se izvodi u Krležinu kazališnom vrtu glume Goran Grgić, Goran Navojec, Nikša Marinović i Domagoj Janković.

Mali noćni razgovori književnice Milane Vuković Runjić mogu se osluhnuti večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici Amadeo na kojoj će ugostiti glumicu Mariju Sekelez. Diva baršunastoga glasa podijelit će s publikom razmišljanja o daskama koje život znače te se prisjetiti brojnih svojih uloga, a poseban će se naglasak u Malim noćnim razgovorima dati njezinu odnosu s književnosti, kao i s barunicom Castelli-Glembay.

Igre i radionice o recikliranju obradovat će najmlađe posjetitelje Art parka sutra između 16 i 19.30 sati, nakon čega slijedi svirka benda Bruto Geto te kviz znanja Hoom caruje koji je na rasporedu u 21 sat.

U sklopu festivala Perforacije večeras se u Zagrebačkom plesnom centru u 19 sati može pogledati “Biografija tijela” talijanskoga umjetnika Davidea Valrossa, a u 21 u &TD-u nastupit će Zrinka Šimičić Mihanović, Lana Hosni, Martina Mezak i Adam Semijalac s “Okrutnom, okrutnom prirodom”.

Svi obožavatelji S.A.R.S.-a moći će se družiti s članovima benda sutra u 12.30 sati u Dancing Bear shopu gdje će dečki promovirati box set koji sadrži njihovih pet objavljenih albuma.

Najšareniji festival u gradu, posvećen majicama, gostuje večeras i sutra u Vintage Industrial Baru. Uz glazbenu slušaonicu, Vintage točionicu te 15 izložbeno-prodajnih štandova, u 17 sati počinje Pitsome fesTEEval by Epson kojemu je kum Edo Maajka, a uz njega će nastupiti i Nikola Marjanović trio. Bit će i radionica te brijačnica na otvorenom, a festival zatvara koncert Maje Posavec sutra u 21.30 sati.

Kako funkcioniraju glazbenik bez instrumenta, plesačica bez glazbe, žongler bez rekvizita, znaju umjetnici iz Cirkulture. Cirkuska udruga koju čine Matija Vuletić, Tibor Grujić, Ana Škarić i dr. pripremila je kroz program Subscene prezentaciju izvedbenoga umjetničkoga istraživanja “Tu/bez”. Kako oni vide ljude s naših prostora koji ni iz čega snagom volje stvaraju sve može se vidjeti večeras u 20 sati u prostoru Dvorane za izvedbene umjetnosti Medika.