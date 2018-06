Počinje ljetni program u kinu u koje sve češće svrate i turisti

Ako ste propustili koji od sjajnih filmova iz redovnog programa kina Europa, ili neki poželite vidjeti ponovno, od danas pa sve do 1. rujna prilika je za to. Jer upravo kreće ovogodišnji, inače već tradicionalni ljetni program “Propustili ste, pogledajte!”

Jedini na kontinentu

Tijekom njega moći će se iznova vidjeti više od 70 biranih filmskih naslova, među kojima i dobitnike Zlatne palme, Zlatnog globusa, Zlatnog lava, Oscara, Zlatne arene, Zlatnih kolica... No, kako se Europa i po svom profiliranom filmskom programu izdvaja od ostalih velikih kina, tako unosi i neke originalne novitete. I tijekom ljeta, naime, utorkom će se ondje moći sretati više stranaca jer će se tim danom, pod nazivom “Subtitled Tuesday”, filmovi nastali izvan engleskog govornog područja prikazati s dvojezičnim, i hrvatskim i engleskim titlovima.

– Na tu smo ideju došli jer je puno stranaca počelo i živjeti i studirati u Zagrebu. Tu je i sve veći broj turista koji dolaze u naš grad. Svi su oni, zbog nepoznavanja jezika, osuđeni na mali broj kulturnih programa koje mogu konzumirati. I onda smo odlučili da ćemo svaki utorak jednu od filmskih projekcija prikazivati s hrvatskim i engleskim titlovima kako bi je mogli pratiti i stranci. Reakcije su fenomenalne, vrlo se brzo to pročulo. Strancima puno znači baš to što se prikazuju europski filmovi, a ne američki, jer je to publika koju više zanima kultura nego čista zabava. I to je jedinstven primjer, takvog programa nema u cijeloj Europi – kaže voditelj kina Hrvoje Laurenta.

Čar je i u ambijentu

A čar je tih projekcija, dodaje, i ambijent starog kina, pa se strancima tako približava i jedna značajna zagrebačka kulturna institucija.

– Nerijetko naše osoblje upriliči i malo vođenje turista po kinu jer ih zanima koliko je staro – ističe Laurenta.