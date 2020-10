Zračni prijevoz u Hrvatskoj bilježi veće gubitke od turizma: 'Treba nam pomoć države, prijete masovni otkazi'

Zagrebačka zračna luka Franjo Tuđman kao i sve začne luke u svijetu i ukupno zračni promet u pandemiji, trpi ogromne gubitke u poslovanju očekujući ove godine pad prometa putnika iznad 70 posto, što će se i u većem postotku odraziti na pad ukupnih prihoda, ističu za Hinu iz MZLZ-a, tvrtke-koncesionara te luke.

"Zračni prijevoz prvi je osjetio posljedice pandemije i u cijelom svijetu trpi najveće gubitke, čak i više od turizma, što je znatno utjecalo i na poslovanje svih zračnih luka u Hrvatskoj, pa tako i zagrebačke", kažu iz MZLZ-a (Međunarodne zračne luke Zagreb), dodajući da su već na samom početku pandemije izmijenili planove investicija i optimizirali troškove.

Iznose da su u prvih devet mjeseci ove godine imali nešto malo više od 785,3 tisuće putnika, što je 70 posto manje nego u istom razdoblju 2019. godine.

U dogovoru sa sindikatima koji djeluju na zračnoj luci definirali su smanjenje plaća, a poduzeti su i napori u organizaciji rada te smanjenju svih troškova, čime su, kao i korištenjem državne potpore, za sada uspjeli sačuvati sva rada mjesta.

Nastojat će se ih i dalje očuvati, jer mnoga radna mjesta u zračnoj luci traže specijalistička, certificirana znanja, za koja je potrebna dugoročna edukacija.

Zračna luka je javna infrastruktura i treba podršku za prevladavanje krize

"I zbog takvih radnih mjesta i znanja naših zaposlenika te ukupnog poslovanja nadamo se da će ipak čim prije doći do oporavka prometa i da ćemo uskoro nastaviti s uobičajenim poslovanjem, pa i rastom, i da neće biti potrebe za smanjivanjem broja radnika”, kažu iz MZLZ-a.

Na pitanje o planovima i kako će premostiti krizu, ističu da je prioritet održati kontinuitet operacija uz maksimalnu sigurnost i zaštitu.

Zračna luka Franjo Tuđman je, kako naglašavaju, javna infrastruktura i ima ključnu ulogu u održavanju međunarodne povezanosti Hrvatske komercijalnim, ali i sanitarnim i teretnim (cargo) te repatrijacijskim letovima. Stoga će MZLZ uložiti dodatne napore kako bi prevladala krizu, ali poručuje da to "svakako ne može sama i trebat će joj, kao i globalno zračnom prometu izravna podrška vlada".

Iako postoje određene inicijative na europskoj i svjetskoj razini oko novih mjera i standarda u zračnom prometu kako bi što prije krenuo oporavak prometa i nestao strah od putovanja u 'suživotu sa virusom', u MZLZ-u smatraju neophodnim da svi subjekti u zračnom prometu Hrvatske s predstavnicima Vlade i relevantnih institucija nastave konstruktivne razgovore.

"Nije stvar samo u tome da poslovno preživimo u ovim teškim vremenima, nego i definiramo strategiju oporavka nakon krize, što nijedna zračna luka, pa ni zagrebačka, neće moći sama i bez pomoći države”, kažu iz MZLZ-a.

Nikad neizvjesniji zimski red letenja

S obzirom na nastavak pandemije i porast broja zaraženih i u Hrvatskoj i cijelom svijetu u jesensko vrijeme, ocjenjuju i da predstojeći zimski red nikad nije bio neizvjesniji te da je teško bilo što planirati.

Napominju da je red letenja svake kompanije jasan pokazatelj očekivanog prometa, ali i da se u trenutnim okolnostima mijenja iz tjedna u tjedan, zbog čega je teško precizno prognozirati broj destinacija, frekvencija i kompanija koje će letjeti na zagrebačku zračnu luku.

Ono što je za sada izvjesno i što će se, kako se nadaju i zadržati, je da će Lufthansa, Turkish Airlines i Croatia Airlines nastaviti prometovati i tijekom zimskog reda letenja, kao i kompanije KLM i Air France te još neke koje dugo godina lete u Zagreb, uz jednu novu - ukrajinski Windrose, koji je početkom listopada uspostavio prvi izravni let u povijesti samostalne Hrvatske između Kijeva i Zagreba.

Odlasci kompanija su privremeni i ništa čudno u pandemiji, to imaju sve zračne luke u svijetu

Za red letenja kažu da je već u listopadu podložan promjenama na tjednoj razini zbog pandemije, kao i da je vrlo neizvjesno što će biti u idućim mjesecima duge zime, kao i u 2021.

S te strane poslovno razumljivim drže što neke kompanije otkazuju letove i povlače se sa zračne luke, ali to su, kako ističu, privremena otkazivanja, koja se događaju i u svim zračnim lukama po svijetu, uključujući i one najveće u Frankfurtu, Londonu i drugima.

"To u ovoj situaciji nije ni čudno niti specifičnost zračne luke Zagreb ili neke druge, nego svih, a čim se epidemiološke prilike poboljšaju ili i uvedu neki novi zajednički sigurnosni standardi protiv zaraze i omoguće više putovanja i letova, sigurni smo da se može očekivati povratak svih aviokompanija koje sada ne lete", komentiraju iz MZLZ-a.

Otkrivaju i da su zrakoplovne kompanije koje su obustavile letove ili smanjile frekvencije za Zagreb, kao razlog za to navele ograničenja uzrokovana pandemijom i smanjenu potražnju na letovima, a jedna od njih je i Emirates, koja je obustavila izravne letove iz Zagreba za Dubai.

"Zagreb je jedan od mnogih gradova/destinacija prema kojima su letovi Emiratesa obustavljeni uslijed pandemije COVID-19. Naravno da to negativno utječe na promet i prihode zračne luke, no uvjereni smo u ponovno pokretanje svih privremeno obustavljenih linija, pa i te, čim to bude komercijalno i operativno izvedivo", kažu iz MZLZ-a.

Za Dubai bi primjerice iz Zagreba, prema najavama, letove trebao početi Flydubai krajem prosinca ove godine, no hoće li to i biti ovisi također o COVID situaciji, zbog čega svi zrakoplovni prijevoznici prometuju smanjenim frekvencijama ili su privremeno prekinuli letove, neki na tjednoj, neki na godišnjoj razini.

Zbog svega toga svim potencijalnim putnicima savjetuju i da za provjeru statusa svojih letova kontaktiraju izravno zrakoplovne kompanije kako bi dobili najnovije informacije, a koje su iz navedenih razloga podložne promjenama.