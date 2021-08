Zoričić: Tvrtke moraju odvajati otpad

Filip Zoričić, gradonačelnik Pule, sastao se s gospodarstvenicima na tom području zbog dogovora o suradnji u odvajanju otpada. Na sastanak su pozvani svi veći proizvođači otpada na području Pule, hotelijeri, predstavnici marina i trgovačkih centara, a nakon što je potkraj prošlog tjedna iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun stigao dopis gradonačelniku i istarskom županu Borisu Miletiću u kojem se navodi da u centar pristižu goleme količine otpada, pa je Grad donio odluku da Kaštijun ne preuzima otpad od gospodarskih subjekata, hotela, kampova, trgovačkih centara u kojem se nalazi biootpad i drugi proizvodni otpad, koji su oni i zakonski dužni izdvojiti iz miješanog komunalnog otpada.

– Želimo potaknuti partnerski odnos, zamoliti ih da koliko je to moguće učine dodatne napore i provedu potrebne aktivnosti u svojim tvrtkama kako bi se smanjile ukupne količine otpada koji dolazi na Kaštijun s obzirom na to da su one u srpnju i 10 puta veće nego u svibnju. Nužan je veći angažman u odvajanju otpada, a s naše strane pružit ćemo im potrebnu pomoć. Trgovačko društvo Herculanea ponudit će dodatne spremnike ako su im potrebni i pomoć pri kontroli sadržaja spremnika u kojem se nalazi biootpad u miješanom komunalnom otpadu kako bi im pomogli da otkriju gdje ne dolazi do pridržavanja naputaka o potrebi odvajanja i biootpada i reciklabilnog otpada – rekla je Koviljka Aškić, savjetnica gradonačelnika za zelena pitanja. Gradonačelnik Filip Zoričić poručio je da je sastankom želio gospodarstvenicima iskazati potpunu otvorenost nove gradske uprave za rješavanje problema prekomjernih količina otpada.