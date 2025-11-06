Ženu vukao za kosu, pred djetetom joj vikao da je nesposobna krava, djetetu branio da ide baki i djedu jer su ga prijavili...

- Ti si nikakva žena i nesposobna krava, koja je emocionalno poremećena i nije se u stanju brinuti za dijete, dok ova kuća izgleda kao smetlište! - vikao je jedan 39-godišnjak svojoj supruzi.

Vrijeđao ju je u više navrata od listopada 2023. do 26. siječnja 2025., ponižavao, vukao za kosu, a sve navedeno često je činio pred njihovim maloljetnim djetetom. Zbog svega navedenog optužen je za nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava, a tužiteljstvo predlaže sudu da ga uvjetno osudi na jedinstvenu kaznu od godine dana zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Optuženi 39-godišnjak je tijekom istrage nijekao sve za što ga se tereti.

- U našem braku je, kao i svakom drugom, povremeno bilo nesuglasica i razmirica, no to nije bilo ništa jače od toga. Nisam vrijeđao niti sam prijetio supruzi, a sve je počelo prije dvije godine kada smo adaptirali kuću. Taj vikend koji se spominje, dijete uopće nije bilo kod kuće, već je bez mog odobrenja boravilo kod bake i djeda - branio se 39-godišnjak.

Njegova supruga je kazala kako joj je 39-godišnjak predbacivao da je bez ambicija i da je ništa ne zanima.

- Govorio mi je da sam kurva, lijenčina i da ne znam komunicirati s ljudima. Krivio me je za apsolutno sve, a o tome što se događa dijete se povjerilo učiteljici. Dijete je i vidjelo i da me vuče za kosu - iskazivala je supruga 39-godišnjaka.

Ispitana je i majka 39-godišnjaka, koja je kazala da joj je unuče jednom prigodom kazalo da ne želi ići kući jer tata viče na mamu.

- Moja snaha mi se žalila da ima problema s mojim sinom, a nakon nekog vremena ona i moj suprug su ga prijavili policiji. On je nakon toga prespavao na policiji i poslije nije dao djetetu da nas posjećuje. Znao je biti glasan i galamiti, a to na dijete loše djeluje. Dok je snaha živjela s mojim sinom, stalno je bila u strahu od njegovih verbalnih napada, branio joj je da se brine o kući. Stvari, mislim idu na bolje od kada moj sin ima zabranu prilaska mojoj snahi - iskazivala je majka 39-godišnjaka.

Ispitani su i psihologinja koja je razgovarala s djetetom, nakon što joj se obratila djetetova razrednica kojoj je dijete povjerilo da se boji ići kući jer tata stalno viče na mamu.

- Nakon toga sam na sastanak pozvala roditelje. Majka je bila potištena i šutjela je, a otac je povišenim glasom galamio, prebacivao krivnju na suprugu, tvrdio da ona ne raspolaže dobro njihovim novcem. Majka mi se u jednom razgovoru povjerila da je otac djetetu kazao da će joj ubiti majku. I ona i dijete su išli na psihoterapije na odjelu za žrtve nasilja u obitelji i te terapije još pohađaju - iskazivala je psihologinja.