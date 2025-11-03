Naši Portali
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Policija se oglasila o premlaćivanju maloljetnika u Novom Zagrebu: Pritvoren drugi maloljetnik

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
03.11.2025.
u 18:48

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad jednim maloljetnikom zbog sumnje da je počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i nanošenja teške tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika. Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 8. listopada 2025. godine poslijepodne, u blizini jedne odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba. U sukobu između dvojice maloljetnika, jedan je zadobio tešku tjelesnu ozljedu, te mu je pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.

O događaju je također obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji će poduzeti odgovarajuće mjere iz sustava obiteljsko-pravne zaštite. Policija podsjeća roditelje i skrbnike da se u slučaju bilo kakve sumnje na nasilje ili drugo protupravno ponašanje na štetu djece mogu s povjerenjem obratiti policiji, kako bi se spriječile teže posljedice i pravovremeno zaštitila djeca.

Novi Zagreb kriminalističko istraživanje maloljetnik Nasilje

Daniel05041986
19:00 03.11.2025.

Javna bičevanja. Jedino rješenje.

