Žena koja je bila klinički mrtva opisala što nas čeka s druge strane: 'Smrt nije kraj, nego povratak kući'

Brianna Lafferty iz Colorada preživjela je ono što mnogi nazivaju granicom između života i smrti. U dobi od 33 godine, zbog teške neurološke bolesti – mioklonus distonije – njezino tijelo je u jednom trenutku jednostavno odustalo. Bila je klinički mrtva punih osam minuta. No ono što je doživjela tijekom tog vremena potpuno joj je promijenilo pogled na svijet, piše IrishStar.

"U jednom trenutku čula sam glas koji me pitao jesam li spremna. Zatim je nastupio potpuni mrak", prisjetila se Brianna. Kaže da je tada napustila svoje tijelo i osjetila kako lebdi iznad njega. Ušla je, kako tvrdi, u prostor bez vremena, bez boli i bez straha. "Odjednom više nisam bila vezana za svoje fizičko tijelo. Nisam se prepoznala kao ljudsko biće, ali osjećala sam se življe nego ikad. Bila sam potpuno mirna, svjesna svega, i prvi put u životu osjećala sam se potpuno – ja", rekla je.

Tvrdi kako je osjetila prisutnost nečeg većeg, više inteligencije, koja nas promatra i vodi – bez osude, samo s ljubavlju. "Tamo vrijeme ne postoji. Sve se događa istovremeno, ali postoji savršeni red. Osjetila sam početak svega, kao da mi je bilo dopušteno razumjeti kako svemir funkcionira – kao da je sve stvoreno od brojeva." U tom stanju susrela je bića za koja nije sigurna jesu li ljudska. "Bila su mi poznata, iako ih ne mogu opisati. Osjećaj pripadnosti bio je toliko snažan da sam se osjećala kao da sam se vratila kući", dodaje.

O svom iskustvu progovorila je i za irski portal Irish Mirror, gdje je ispričala da ju je upravo to iskustvo trajno promijenilo. "Vratila sam se u život s osjećajem svrhe. Strah više nema moć nada mnom, a stvari koje sam nekad smatrala važnima danas mi više ništa ne znače. Život i smrt vidim potpuno drugačije." Vjeruje da svijest ne prestaje smrću, već se samo mijenja. "Tamo misli postaju stvarnost. Naše misli stvaraju svijet oko nas. To može biti zastrašujuće, ali i predivno – jer to znači da možemo oblikovati stvarnost prema vlastitoj unutarnjoj istini."

Osim duhovne promjene, Brianna je prošla težak fizički oporavak. Ponovno je učila hodati i govoriti, a zbog oštećenja hipofize podvrgnuta je eksperimentalnoj operaciji mozga koja je, kako kaže, zasad uspješna. "I dalje se bojim još jednog sličnog iskustva, ali ne zbog onoga što dolazi – nego zbog napora koje tijelo mora podnijeti pri povratku", priznaje. Iako još uvijek živi s kroničnom bolesti, danas se osjeća snažnije nego ikad. Kaže da sada zna – smrt nije kraj, nego samo prijelaz. A ono što nas čeka s druge strane, kaže Brianna, nije ništa zastrašujuće, već čista svijest, mir i osjećaj da smo napokon došli kući.